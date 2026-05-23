Göztepe'ye Brezilya'dan 10 numara: Dudu Kogitzki!

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi.



Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki Dudu Kogitzki ile ilgilendiği iddia edildi.



İzmir temsilcisinin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve geçtiğimiz sezon da oyuncunun şartlarını öğrenmek için temaslarda bulunduğu öğrenildi.



2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yapmasına rağmen sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilmesi, teknik kapasitesi ve birebirdeki etkili oyunuyla dikkat çeken genç yeteneğin, Göztepe scout ekibinden olumlu rapor aldığı belirtildi.



KİRALAMA FORMÜLÜ



Geleceğe yönelik transfer hamlelerine önem veren sarı-kırmızılıların, potansiyeli yüksek oyunculara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Dudu'yu önemli adaylardan biri olarak gördüğü ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Athletico Paranaense cephesiyle yeniden temas kurabileceği aktarılırken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden şekillenebileceği konuşuluyor.



