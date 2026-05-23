23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Göztepe'ye Brezilya'dan 10 numara: Dudu Kogitzki!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı 10 numara Dudu Kogitzki ile ilgileniyor.

23 Mayıs 2026 19:15
Haber: Yeni Asır
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilya Serie A ekiplerinden Athletico Paranaense forması giyen 20 yaşındaki Dudu Kogitzki ile ilgilendiği iddia edildi.

İzmir temsilcisinin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve geçtiğimiz sezon da oyuncunun şartlarını öğrenmek için temaslarda bulunduğu öğrenildi.

2029 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda görev yapmasına rağmen sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilmesi, teknik kapasitesi ve birebirdeki etkili oyunuyla dikkat çeken genç yeteneğin, Göztepe scout ekibinden olumlu rapor aldığı belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Geleceğe yönelik transfer hamlelerine önem veren sarı-kırmızılıların, potansiyeli yüksek oyunculara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Dudu'yu önemli adaylardan biri olarak gördüğü ifade edildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Athletico Paranaense cephesiyle yeniden temas kurabileceği aktarılırken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden şekillenebileceği konuşuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
