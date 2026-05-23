23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Acun Ilıcalı: "Böyle gururu hayatımda yaşamadım"

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmelerinin ardından açıklama yaptı.

23 Mayıs 2026 20:10 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İngiltere'de Hull City'nin Premier Lig'e yükselme başarısı göstermesinin ardından, kulübün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı elde edilen zafere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirten Ilıcalı, bu sürecin arkasında çok yoğun bir emeğin olduğunu vurguladı.

Türkiye'den gelen destek mesajlarının ve duaların kendileri için itici bir güç olduğunu ifade eden Ilıcalı, yaşadığı duygusal anları aktararak şunları kaydetti:

"Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk."

"BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Daha sonra yayıncı Sky Sports'a da konuşan Acun Ilıcalı, "Bu kesinlikle hayatımın en güzel günü. Çünkü kariyerim boyunca iş hayatımda sıfırdan başlayarak pek çok başarıya imza attım ama futbol çılgın bir şey. Her meslekte her anın tadını çıkarabilirsin. Ancak futboldan alınan zevk, topun ağlara gitmesi, maçı kazanman... Bunlar psikolojik açıdan bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.

"YİYECEĞİMİZ BİR GOLÜ KALDIRAMAZDIM"

Maçın sonundaki duygularıyla ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Çok uzun süre bekledik [maçın sonundaki uzatma dakikalarında]. Son beş dakika boyunca kıpırdayamadım çünkü son dakikada yiyeceğimiz bir golü kaldıramazdım." cevabını verdi.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
