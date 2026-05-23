Acun Ilıcalı: 'Böyle gururu hayatımda yaşamadım'

İngiltere'de Hull City'nin Premier Lig'e yükselme başarısı göstermesinin ardından, kulübün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı elde edilen zafere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirten Ilıcalı, bu sürecin arkasında çok yoğun bir emeğin olduğunu vurguladı."Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk."Daha sonra yayıncı Sky Sports'a da konuşan Acun Ilıcalı, "Bu kesinlikle hayatımın en güzel günü. Çünkü kariyerim boyunca iş hayatımda sıfırdan başlayarak pek çok başarıya imza attım ama futbol çılgın bir şey. Her meslekte her anın tadını çıkarabilirsin. Ancak futboldan alınan zevk, topun ağlara gitmesi, maçı kazanman... Bunlar psikolojik açıdan bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.Maçın sonundaki duygularıyla ilgili gelen soruya Ilıcalı, "Çok uzun süre bekledik [maçın sonundaki uzatma dakikalarında]. Son beş dakika boyunca kıpırdayamadım çünkü son dakikada yiyeceğimiz bir golü kaldıramazdım." cevabını verdi.