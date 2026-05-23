23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Jakirovic: "Acun Ilıcalı olmadan başaramazdık"

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımın Premier Lig'e yükselmesinin ardından konuştu.

calendar 23 Mayıs 2026 20:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımın Premier Lig'e yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jakirovic, "İnanılmaz bir duygu, gözlerime inanamıyorum. Çok zorlandık ama başardık." dedi.

Sözlerine devam eden maçla ilgili görüşlerini aktaran Sergej Jakirovic, "Maçtan önce de söylediğim gibi, topu kendilerinde tutmaktan büyük keyif alıyorlar. Tamam, çok net fırsatlar yakalayamadılar ama 15. dakikadan sonra dizilişimizi değiştirdik. Crooks, Oli McBurnie'ye yardım etmeye çalıştı. Oli'nin golü çok iyiydi. Oli bu tür maçları oynamayı seviyor. 15 gol atacağı konusunda anlaşmıştık. Normal sezon en kötüsüydü, sonra tamamen yeni bir turnuvaya başladık ve orada kaç puan kazandığınız önemli. Bu bir baskı meselesi çünkü her şeyi düzeltmek için zamanınız var. Bu çok zorlu ve çok zor bir lig, bu yoğunluk ve inanılmaz bir şey." diye konuştu.

ACUN ILICALI MESAJI

Bosnalı teknik adam, "Acun Ilıcalı, bize yüzde 100 destek veriyor, onun güveni olmadan hiçbir şey başaramazdık. Bu, bu ligdeki her teknik direktör için hayati önem taşır. Bulunduğum konumdan memnunum, kulüp yönetimi neye ihtiyacım olduğunu ve futbol stilimi biliyor. Aynı frekanstayız ve bu çok önemli." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
