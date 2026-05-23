Trabzonspor'da iki isme veda!

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Trabzonspor, sözleşmeleri biten Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti.
Bordo-mavililer, ilk olarak Edin Visca için açıklama yaptı.
Trabzonspor'a Ocak 2022'de imza atan Edin Visca, bordo-mavililerde 129 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı.
NWAKAEME'YE GÖREV
Trabzonspor'daki ikinci döneminde geride kalan sezonda 21 maçta süre bulan Nwakaeme, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde, "Nwakaeme var. Çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakame'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var." demişti.
