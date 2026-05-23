Trabzonspor'dan Edin Visca'ya veda!

Trabzonspor'da Edin Visca ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavililer, sözleşmesi biten 36 yaşındaki deneyimli futbolcuya veda etti.
Trabzonspor'a Ocak 2022'de imza atan Edin Visca, bordo-mavililerde 129 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı.
Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Edin Visca'ya veda etti.
— Sporx (@sporx) May 23, 2026