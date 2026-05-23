Hull City'ye dev gelir!

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı play-off final maçında, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen Hull City, Premier Lig'e yükseldi.



NE KADAR KAZANACAK?



9 yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönen Hull City, bu zaferle birlikte kasasını doldurdu. Peki Hull City, Premier Lig'e yükselerek ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu?



Play-off finalini kazanan Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı olarak minimum 215 milyon sterlinlik [250 Milyon Euro] bir ödülün sahibi oldu.



Hull, dört sezon boyunca 6,7 milyar sterlin değerindeki yerel televizyon yayın haklarından da pay alacak.



Wembley'de kazanan takımlar ayrıca merkezi ticari ücretler, tesis ücretleri ve başarı ödemeleri de alacaklar.



