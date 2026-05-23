Kocaelispor'da Jovanovic'in parası son gün ödendi!

Kocaelispor, Sırp kalecisi Aleksandar Jovanovic'in bugün (Cumartesi) ödenmesi gereken parasını ödeyerek olası bir sözleşme feshinin önüne geçti.



Kocaelispor, bugün Sırp kalecisi Aleksandar Jovanovic'e net 300 bin Euro ödeme yaparak olası bir sözleşme feshinin önüne geçti. Eğer bugün ödeme gerçekleşmeseydi, Aleksandar Jovanovic'in hem sözleşemesini tek taraflı feshetme hakkı doğacak hem de önümüzdeki sezon alacaklarının tamamını da kulüpten tahsil etme hakkı doğacaktı.



Engin Arat, Furkan Kaçar, Bilal Cem Acar, Serkan Akpolat'ın maddi destekleriyle Kocaelispor Sırp kalecinin ödemesini tamamladı. [Özgür Kocaeli]



