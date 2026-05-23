23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-077'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Elitim veda etti: Bursaspor için geliyor

Bursaspor'un anlaştığı Juergen Elitim, Legia Varşova'ya veda etti.

23 Mayıs 2026 18:35
Elitim veda etti: Bursaspor için geliyor
Bursaspor'un sözleşme imzalamak için Bursa'ya beklediği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim, Polonya'daki kulübü Legia Varşova'ya veda etti.

Polonya ekibi de tecrübeli oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Juergen Elitim Legia'dan ayrılıyor.

Kolombiyalı orta saha oyuncusu üç yıldan sonra kulübümüzü terk ediyor. Üç sezon boyunca Legia Warszawa ile Polonya Kupası'nı ve iki kez Polonya Süper Kupası'nı kazandı ayrıca UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde yer aldı. Formamız altında 107 maça çıktı, bu maçlarda 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

Juergen Elitim teşekkür ederiz ve kariyerinin devamında başarılar dileriz!"

Kolombiyalı oyuncunun veda mesajı da şöyle:

"Bu benim ve ailem için çok zor bir an. Üç yıl geçti, ama Legia'daki zamanımın çok daha uzun sürdüğünü hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse, taraftarlardan ve tüm kulüpten bu kadar büyük bir sevgi beklemiyordum. Hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Legia için, bu renkler için oynamak bana büyük bir gurur verdi. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum herkese teşekkür ederim. Ailem ve ben sizi asla unutmayacağız ve her zaman hatırlayacağız." Son teşekkür sözlerim taraftarlarımıza. Durum ne olursa olsun, her zaman inanılmazdınız. Takımın en çok ihtiyaç duyduğu anda bizi desteklediniz. Bizi asla yalnız bırakmadınız. Bunun için çok minnettarım."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
