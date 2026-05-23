23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Bursaspor'a Süper Lig'den golcü: Nuno Da Costa

Bursaspor, Başakşehir'den 35 yaşındaki golcü futbolcu Nuno Da Costa ile ilgileniyor.

calendar 23 Mayıs 2026 18:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bursaspor'un forvet transferi için listesinde yer alan isimlerden birinin, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa olduğu öğrenildi.

Bursa'ya kadar gelen Louis Mafouta'nın transferi, Guingamp'ın ve oyuncunun ekstra talepleri sonrasında sonuca kavuşmayan yeşil beyazlılarda, İstanbul ekibiyle sözleşmesi devam eden 35 yaşındaki Da Costa'nın da golcü adaylarından biri olduğu belirtildi.

341 MAÇTA 93 GOL ATTI

26'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 6'sı UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon 35 maça çıkan ve 6 gol atan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Da Costa, Kasımpaşa formasıyla 2023-2024 sezonunda 29 maçta 13 gol, 2024-2025 sezonunda ise 31 maçta 14 gol attı. Kariyerinde Başakşehir ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Auxerre, Caen, Nottingham Forest, Mouscron, Strasbourg, Calenciennes, ve Aubagne formalarını giyen Da Costa, 341 maçta 93 gol attı. [Bursa Olay]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
