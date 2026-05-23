Bursaspor'a Süper Lig'den golcü: Nuno Da Costa

Bursaspor'un forvet transferi için listesinde yer alan isimlerden birinin, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa olduğu öğrenildi.



Bursa'ya kadar gelen Louis Mafouta'nın transferi, Guingamp'ın ve oyuncunun ekstra talepleri sonrasında sonuca kavuşmayan yeşil beyazlılarda, İstanbul ekibiyle sözleşmesi devam eden 35 yaşındaki Da Costa'nın da golcü adaylarından biri olduğu belirtildi.



341 MAÇTA 93 GOL ATTI



26'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 6'sı UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon 35 maça çıkan ve 6 gol atan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Da Costa, Kasımpaşa formasıyla 2023-2024 sezonunda 29 maçta 13 gol, 2024-2025 sezonunda ise 31 maçta 14 gol attı. Kariyerinde Başakşehir ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Auxerre, Caen, Nottingham Forest, Mouscron, Strasbourg, Calenciennes, ve Aubagne formalarını giyen Da Costa, 341 maçta 93 gol attı. [Bursa Olay]



