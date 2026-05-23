23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Avrupa liglerinde şampiyonluğa hasret kulüpler

Avrupa'nın köklü futbol kulüpleri arasında Manchester United, Fenerbahçe, Roma ve Valencia gibi ekipler, güçlü geçmişlerine rağmen lig şampiyonluğu hasretini 10 yılı aşkın süredir sona erdiremiyor.

23 Mayıs 2026 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa liglerinde şampiyonluğa hasret kulüpler
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken Avrupa liglerinde hala 10 yılı aşkın süredir şampiyon olamayan birçok büyük kulüp bulunuyor.

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde köklü tarihlerine rağmen 10 yılı aşkın süredir şampiyonluk elde edemeyen birçok kulüp var.

- Manchester United / İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte 20'şer şampiyonlukla en çok zafere ulaşan kulüp olan Manchester United, son lig zaferini Alex Ferguson'un emekli olduğu 2012-2013 sezonunda kazandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13 yıldır şampiyonluğa hasret.

- Fenerbahçe / Türkiye Süper Lig

Fenerbahçe, Süper Lig'de son şampiyonluk kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, son 12 sezonda ise şampiyon olamadı.

- Lyon ve Marsilya / Fransa Ligue 1

Frana Ligue 1'i 2000'li yılların başında domine ederek üst üste 7 kez şampiyon olan Olimpik Lyon, son lig zaferini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Son yıllardaki Paris Saint-Germain dominasyonunun da etkisiyle Lyon'un şampiyonluk hasreti 18 yıla ulaştı.

Fransa'nın en köklü kulüplerinden olan Olimpik Marsilya, Ligue 1'deki son zaferine Didier Deschamps yönetiminde 2009-2010 sezonunda ulaştı.

Olimpik Marsilya, 16 sezondur Ligue 1'de şampiyon olamıyor.

- Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Stuttgart / Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund, Bundesliga'da son şampiyonluğunu Jürgen Klopp önderliğinde 2011-2012 sezonunda kazandı.

Son yıllarda Bayern Münih'in domine ettiği Bundesliga'da Dortmund, 14 yıldır kupaya hasret durumda.

Werder Bremen de 2003-2004 sezonundan bu yana Bundesliga şampiyonluğu göremedi.

Stuttgart ise son olarak 2006-2007 sezonunda ligde şampiyon oldu.

- Roma ve Lazio / İtalya Serie A

İtalya Serie A'da Roma, Francesco Totti önderliğinde zafere ulaştığı 2000-2001 sezonundan beri ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Roma, Serie A'da 25 yıldır şampiyon olamıyor.

Lazio ise son zaferini milenyumun başında 1999-2000 sezonunda elde ederken 26 sezondur şampiyon olamadı.

Serie A'da Roma ve Lazio'nun şampiyon olamadığı son yıllarda Inter, Juventus, Milan ve Napoli şampiyonluk sevinci yaşadı.

- Valencia / İspanya La Liga

İspanya La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid üçlüsünün dışında şampiyonluk çıkarabilen az sayıda takımdan biri olan Valencia, son zaferini Rafael Benitez ile 2003-2004 sezonunda elde etti.

Valencia, LaLiga'da 22 sezondur şampiyonluğa hasret.

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde 10 yılı aşkın süredir şampiyonluk elde edemeyen köklü kulüpler şu şekilde:

KulüpÜlke / LigSon ŞampiyonlukŞampiyonluk Hasreti (Yıl)
Lazio İtalya (Serie A) 1999-2000 26
Roma İtalya (Serie A) 2000-2001 25
Werder Bremen Almanya (Bundesliga) 2003-2004 22
Valencia İspanya (La Liga) 2003-2004 22
Stuttgart Almanya (Bundesliga) 2006-2007 19
Olimpik Lyon Fransa (Ligue 1) 2007-2008 18
Olimpik Marsilya Fransa (Ligue 1) 2009-2010 16
Borussia Dortmund Almanya (Bundesliga) 2011-2012 14
Manchester United İngiltere (Premier Lig) 2012-2013 13
Fenerbahçe Türkiye (Süper Lig) 2013-2014 12
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
