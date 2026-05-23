Hakan Safi'nin Maldini ile basın toplantısı ertelendi!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Paolo Maldini ile düzenleyeceği basın toplantısı ertelendi.
Hakan Safi'nin iletişim ekibinden yapılan açıklamada, pazar günü planlanan toplantının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Paolo Maldini'nin özel programındaki değişiklik nedeniyle yarın yapılması planlanan basın buluşması ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor."
