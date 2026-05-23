23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-08'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-080'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Hakan Safi'nin Maldini ile basın toplantısı ertelendi!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, İtalyan futbol insanı Paolo Maldini ile pazar günü düzenleyeceği basın toplantısı ertelendi.

23 Mayıs 2026 17:23
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Paolo Maldini ile düzenleyeceği basın toplantısı ertelendi.

Hakan Safi'nin iletişim ekibinden yapılan açıklamada, pazar günü planlanan toplantının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Paolo Maldini'nin özel programındaki değişiklik nedeniyle yarın yapılması planlanan basın buluşması ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
