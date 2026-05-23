Oulai'den olay yaratan paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası'nı 10'uncu kez müzesine taşıyan Trabzonspor'da top koşturan Christ Inao Oulai'den olay olacak paylaşımlar geldi.
Fildişi Sahilli futbolcu, havaalanında yaşadığı tahmin edilen bir problem üzerine Instagram hesabından "You Turks are racists" ("Siz Türkler ırkçısınız") ifadelerinin yer aldığı bir hikâye paylaştı.
Paylaşımların kısa sürede sosyal medyada yayılması sonrası futbolseverler tepki gösterirken, olay Trabzonspor camiasında da gündem oldu.
Trabzonspor'un genç futbolcusu, yaptığı paylaşımları kısa süre içinde sildi.
PAYLAŞIMINI SİLDİ
YENİ AÇIKLAMA
İlk paylaşımlarını silen Christ Oulai, "Hesaptaki ben değildim. Hesabım çalınmıştı. Havalimanında değilim, oteldeyim." şeklinde yeni bir paylaşım yaptı.
📲Christ Oulai'nin önce paylaşıp sonra sildiği hikayeler:
"Siz Türkler ırkçısınız." pic.twitter.com/Lhu6olfHtp
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) May 23, 2026
İlk paylaşımlarını silen Christ Oulai'nin yeni paylaşımı: "Hesaptaki ben değildim. Hesabım çalınmıştı. Havalimanında değilim, oteldeyim." https://t.co/l4m8kXqP2k pic.twitter.com/whxYGpsi1X
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) May 23, 2026