Ali Habeşoğlu'na Süper Lig kancası

Trendyol 1. Lig'de bu sezon Süper Lig hedefini gerçekleştiremeyen Bodrum Futbol Kulübü'nde gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi.



Yeşil-beyazlı ekip yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan genç oyuncularına gelen teklifler nedeniyle hareketli günler yaşıyor.



Ege temsilcisinin gelecek vadeden isimlerinden 21 yaşındaki Ali Habeşoğlu'na Süper Lig'den yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Başakşehir ve Konyaspor'un genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve performans raporlarını olumlu yönde hazırladığı belirtildi.



Özellikle sezon boyunca gösterdiği gelişimle teknik ekiplerin dikkatini çeken Ali Habeşoğlu'nun, iki kulübün scout ekipleri tarafından birçok kez tribünden izlendiği kaydedildi.



