Enes Özdemir'den altın madalya

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Özdemir, altın madalya elde etti.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi.
Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
Özdemir, şampiyonada Ömer Faruk Yürür'ün (erkek kumite 75 kilo) ardından altın madalyaya ulaşan ikinci isim olmayı da başardı.
