Kanada'da sprint zaferi Russell'ın

2026 Kanada Grand Prix'si sprint yarışının kazananı Mercedes AMG pilotu George Russell oldu.



Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan George Russell, beş kırmızı ışığın yanmasıyla öne atılarak yerini korudu. Onu takım arkadaşı Kimi Antonelli takip etti. Lewis Hamilton, bir sıra kazanarak startta dördüncü sıraya yükseldi.



Birkaç turun ardından Kimi Antonelli, liderlik için takım arkadaşını zorlamaya başladı. Lando Norris ile öndeki ikilinin yaklaşık 3 saniye gerisine düştü.



Antonelli Russell'a atak denemesi yaparken Isack Hadjar, güç ünitesi problemiyle geriye sıra kaybetmeye başladı.



Antonelli, cesurca bir atakla öne geçmeyi denese de pist dışına taşarak şikanı kesti ve geçiş yapmayı başaramadı. Bu mücadelelerin ardından Antonelli, arkasındaki Norris'e geçilerek üçüncülüğe düştü. Antonelli, telsizden öfkeli bir şekilde 'Russell'ın ceza alması gerektiğini' dile getirdi.



Geri kalan turlarda Russell, ön taraftaki liderliğini sürdürmeye devam ederken Fernando Alonso, 18. turda garaja gelerek sprint seansına veda etti.



Nico Hülkenberg ise pist dışından geçiş yaparak avantaj sağladığı için 10 saniye ceza aldı.



Son iki turda Hamilton, son virajda şampiyonlar duvarına temas ettiğini telsizden dile getirdi. Ancak araçta ciddi bir hasar görülmedi ve Ferrari pilotu seansa devam etmeyi başardı.



Son turda Oscar Piastri, Lewis Hamilton'ı geçti. Beşinci sıraya gerileyen Hamilton, bir sıra daha kaybederek takım arkadaşının gerisine düştü.



23 turluk yarışın ardından damalı bayrağı ilk sırada gören George Russell oldu. Lando Norris ikinci olurken, Kimi Antonelli podyumun son basamağına yerleşti.



Dördüncü sırada Oscar Piastri yer alırken, ilk 5'i Charles Leclerc tamamladı. Onları sırasıyla Lewis Hamilton ve Max Verstappen takip etti.







