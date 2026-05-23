23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Kanada'da sprint zaferi Russell'ın

2026 Kanada Grand Prix'si sprint seansının kazananı George Russell oldu. Podyumu Lando Norris ve Kimi Antonelli tamamladılar.

2026 Kanada Grand Prix'si sprint yarışının kazananı Mercedes AMG pilotu George Russell oldu.

Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan George Russell, beş kırmızı ışığın yanmasıyla öne atılarak yerini korudu. Onu takım arkadaşı Kimi Antonelli takip etti. Lewis Hamilton, bir sıra kazanarak startta dördüncü sıraya yükseldi.

Birkaç turun ardından Kimi Antonelli, liderlik için takım arkadaşını zorlamaya başladı. Lando Norris ile öndeki ikilinin yaklaşık 3 saniye gerisine düştü.

Antonelli Russell'a atak denemesi yaparken Isack Hadjar, güç ünitesi problemiyle geriye sıra kaybetmeye başladı.

Antonelli, cesurca bir atakla öne geçmeyi denese de pist dışına taşarak şikanı kesti ve geçiş yapmayı başaramadı. Bu mücadelelerin ardından Antonelli, arkasındaki Norris'e geçilerek üçüncülüğe düştü. Antonelli, telsizden öfkeli bir şekilde 'Russell'ın ceza alması gerektiğini' dile getirdi.

Geri kalan turlarda Russell, ön taraftaki liderliğini sürdürmeye devam ederken Fernando Alonso, 18. turda garaja gelerek sprint seansına veda etti.

Nico Hülkenberg ise pist dışından geçiş yaparak avantaj sağladığı için 10 saniye ceza aldı.

Son iki turda Hamilton, son virajda şampiyonlar duvarına temas ettiğini telsizden dile getirdi. Ancak araçta ciddi bir hasar görülmedi ve Ferrari pilotu seansa devam etmeyi başardı.

Son turda Oscar Piastri, Lewis Hamilton'ı geçti. Beşinci sıraya gerileyen Hamilton, bir sıra daha kaybederek takım arkadaşının gerisine düştü.

23 turluk yarışın ardından damalı bayrağı ilk sırada gören George Russell oldu. Lando Norris ikinci olurken, Kimi Antonelli podyumun son basamağına yerleşti.

Dördüncü sırada Oscar Piastri yer alırken, ilk 5'i Charles Leclerc tamamladı. Onları sırasıyla Lewis Hamilton ve Max Verstappen takip etti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
