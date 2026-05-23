Şampiyon Inter, sezonu 6 golle maçla kapattı!

İtalya Serie A 38. ve son haftasında Inter, Bologna deplasmanına konuk oldu. Ligde şampiyonluğu daha önce garantileyen Inter, Bologna ile 3-3 berabere kaldı.



Inter, 22. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bologna, 25. dakikada Federico Bernardeschi ile 1-1'i buldu. Bologna, 42. dakikada Tommaso Pobega'nın golüyle devreye 2-1 önde gitti.



Bologna, 48. dakikada Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Inter, 64. dakikada Francesco Pio Esposito ile durumu 3-2'ye getirdi. Konuk ekip Inter, 86. dakikada Andy Diouf'un golüyle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.



Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.



Ligde şampiyonluğunu daha önce garantileyen Inter, bu sonucun ardından sezonu 87 puanla tamamladı. Bologna ise 56 puanla sezona nokta koydu.



