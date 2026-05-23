Lewie Coyle: 'Kutlamak istediğim tek kişi var'

Hull City kaptanı Lewie Coyle, takımının Premier Lig'e yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Coyle, "Zor, çok zor. Bunu kutlamak istediğim tek bir kişi var, babam. O artık aramızda değil. Her maçta gökyüzüne bakarım ve bugün de biraz yukarıya baktım. O benimle birlikte, eminim ki benimle birlikte." dedi.



Sözlerine devam eden Lewie Coyle, "Bir takımı kaptan olarak Premier Lig'e taşıyabileceğimi düşünen pek kimse olduğunu sanmıyorum. Ama bunu yüksek sesle söylemek bile... Ben sadece dürüst, alçakgönüllü birisiyim. Ama bana inanacak tek bir kişi vardı, o da babamdı. Maç boyunca kendime tek söylediğim şey buydu. O bana 'yapabilirsin oğlum' derdi. Bugün bizi zafere o taşıdı." diye konuştu.



