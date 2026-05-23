Acun Ilıcalı'dan Türkiye'den transfer sorusuna cevap!

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig'e yükselmesinin ardından canlı yayında konuştu.



Acun Ilıcalı, "Öncelikle bu yola çıkarken benim amacım, Hull City'yi bir Türk kulübü olarak İngiltere'de mücadele etmekti. Yani Türk kulübü olarak kabul ettirmek. Bizim stadyumun girişinde bir Türk bayrağı var, büyük bir Türk bayrağı var. Bugün de işte Allah'a şükür tribünlerde Türk bayraklarını gördünüz. Yani yüzde 80'i İngiliz o bayrakları sallayanların. Bizim Türk olmamızla onlar da gurur duyuyor. Herkes son derece mutluydu." açıklamasını yaptı.



A Spor'da konuşan Ilıcalı, "Ben futbolu yaşayan birisiyim. Bir olaya konsantre olursam, her şeyimi veriyorum. Hayatta hiç başarısız olmadım. Futbola girdim, Allah yine nasip etti." dedi.



FENERBAHÇE DÖNEMİ



Fenerbahçe'deki yöneticilik döneminde Hull City'ye fazla zaman ayıramadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'de yönetici olmak kolay değil, çok büyük bir kulüp ve benim aşkım. O zaman buraya uğrayamadım ben. Amrabat transferini yaparken Hull City'ye forvet alamamıştık. Futbolda biraz kafayı yemiş bir yapım var, bunun dışında iyi bir ekip kurarsanız her şey değişiyor. Futbol dünyasının içinde hayatım geçti zaten. Futbol zannedildiği kadar komplike bir iş değil benim gözümde ama yanlışı da affetmiyor. Büyük bir ekonomi dönüyor tabii ki." dedi.



EKONOMİ, PLANLAMA



Hull City'yi Premier Lig'e yükselmesinin ardından bekleyen gelir ve planlama ile ilgili soru yöneltilen Acun Ilıcalı, "Oturup şimdi planlayacağız. Hata affetmez futbol. Bizden 2-3 kat bütçeli takımlar vardı ama biz çıktık. Parayla olmuyor bu işler, bu işler bu kadar kolay değil. Çok doğru tercihler yapmanız gerekiyor." sözlerini sarf etti.



TÜRKİYE'DEN TRANSFER



Ilıcalı, Türkiye'den transfer haberlerinin konuşulduğunun hatırlatılmasının ardından, "Şu anda bir şey konuşmamamız lazım. O durumda değilim. Bizim kendimize gelmemiz 10 gün sürer. Dinlenmemiz lazım. Play-off'lar çok yoğun geçti bizim için." dedi.



"Filmin sonu mutlu bitti, mutluyuz." diyen Acun Ilıcalı, "Dünyanın en başarılısı, en iyisiyim demedim. Her şeyimi ortaya koyan birisiyim. Hayatta konsantre olduğum konularda sıra dışı enerji veriyorum. İnsan konusunda, insanları seviyorum. Benim için çalışanlarım, futbolcular hep özel. Aramızda bağ... Bugün soyunma odasında beni duygulandırdılar. İnsanların emeklerinin karşılığını görmek çok güzel. Tabii ki en iyi olduğumu düşünmüyorum ama kafaya taktığım zaman da takıyorum." diye konuştu.







