Kadınlar Şampiyonlar Ligi yine Barcelona'nın

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi. Norveç'in Oslo kentindeki Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 4-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya kupayı getiren golleri 55 ve 70. dakikalarda Ewa Pajor, 90 ve 90+3. dakikalarda Salma Paralluelo kaydetti.
Son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Barcelona, 4. kez dev kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Barcelona'nın kadın futbolcuları ligde ise son 8 sezonu şampiyon tamamlamayı başardı.
