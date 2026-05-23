Kocaelispor'da tek aday Recep Durul

Kocaelispor pazar günü saat 11.00'da olağan genel kurulda yeni başkanını seçecek.



Kongre öncesinde Mehmet Yaşar ile Veli Başkurt'un başkan adayı olma ihtimali bulunuyordu. Bugün taraflar bir araya gelerek görüştü ve aday olmaktan vazgeçtiler.



Recep Durul'un yeniden aday olacağı öğrenildi. Durul, "İstikrarın sağlanması ve tek çatı altında birleşmesi durumunda aday olacağımı belirtmiştim. Gerekli görüşmeler yapıldı ve camia ortak olarak bizi seçti, adayım." dedi.



Sürpriz bir gelişme olmazsa pazar günü yapılacak olan kongrede Recep Durul tek aday olacak. [Özgür Kocaeli]



