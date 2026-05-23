Bursaspor, Juergen Elitim'i açıkladı

Bursaspor, Legia Varşova'dan orta saha oyuncusu Juergen Elitim'in transferini resmi olarak açıkladı."Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim ile anlaşma sağlamıştır.13 Temmuz 1999 doğumlu olan ve sol ayağını kullanan Elitim, kariyerine Leones'te adım atmış; ardından Granada, Watford ve Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa futbolunda değerli bir tecrübe edinmiştir. İspanya'da Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna ve Racing Santander formalarıyla gelişimini sürdüren Elitim'e "hoş geldin" diyor; kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. "Tarihi transfer hamlesinin ardından Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal da sosyal medya hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayımladı. Kulübün uzun süren hasretine vurgu yapan Topal,dedi.