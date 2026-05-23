23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
1-052'
23 Mayıs
Real Betis-Levante
1-152'
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
1-052'
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
0-152'
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
0-052'
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
1-052'
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
3-152'
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
0-052'
23 Mayıs
Girona-Elche
1-152'
23 Mayıs
Bologna-Inter
3-3
23 Mayıs
Lazio-Pisa
2-172'
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
1-065'
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
0-265'
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
0-065'
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
1-0
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Bursaspor, Juergen Elitim'i açıkladı

Bursaspor, Legia Varşova'dan orta saha oyuncusu Juergen Elitim'in transferini açıkladı.

calendar 23 Mayıs 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 23:07
Haber: Sporx.com
Bursaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Juergen Elitim ile anlaşma sağlamıştır.

13 Temmuz 1999 doğumlu olan ve sol ayağını kullanan Elitim, kariyerine Leones'te adım atmış; ardından Granada, Watford ve Legia Varşova gibi önemli kulüplerde görev alarak Avrupa futbolunda değerli bir tecrübe edinmiştir. İspanya'da Marbella, Ponferradina, Deportivo La Coruna ve Racing Santander formalarıyla gelişimini sürdüren Elitim'e "hoş geldin" diyor; kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. "

"YABANCI TRANSFERİNİ ÖZLEMİŞTİK"

Tarihi transfer hamlesinin ardından Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal da sosyal medya hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayımladı. Kulübün uzun süren hasretine vurgu yapan Topal, "Yabancı transferini özlemiştik. Ailemize hoş geldin Juergen. Kulübümüze ve taraftarımıza hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın, şampiyonluklar yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
