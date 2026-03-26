Onur Talay kimdir, kaç yaşında? Sarp İntermodal CEO'su Onur Talay neden gözaltına alındı?

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, kurduğu şirketlerle Avrupa'da adından söz ettiren ve spor dünyasında da aktif yöneticilik yapan ünlü iş insanının böyle karanlık bir adli vakayla anılması, sektörde adeta deprem yarattı. Hayatı, eğitimi ve yönettiği dev şirketler mercek altına alındı. Peki, Onur Talay kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Onur Talay, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan ünlü iş insanı, eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamlayarak 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (SBF) başarıyla mezun olmuştur. Özel hayatında oldukça düzenli bir tablo çizen Talay, evli ve iki çocuk babasıdır. Üniversiteden mezun olduğu yıl doğrudan lojistik sektörüne adım atan ve dünyanın önde gelen firmalarında piştikten sonra kendi imparatorluğunu kuran ismin ticari zekası her zaman takdir toplamıştır. Peki, Onur Talay tam olarak ne iş yapıyor, şirketleri hangileri?

Onur Talay, Türkiye'de intermodal taşımacılık odaklı kurulan ilk şirket olan Sarp İntermodal'ın (10. yılında isim değiştirerek Talay Logistics oldu) kurucu ortağı ve CEO'sudur. Lojistik alanında "ezber bozan" ve çevreci projelere imza atan Talay, şirketinin ağını İtalya, Almanya, Fransa, BAE ve Bulgaristan gibi birçok ülkeye genişleterek sektörde zirveye yerleşmiştir. Sektörel gücünü perçinleyen Talay, aynı zamanda Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Spor dünyasına da adım atan iş insanı, bir dönem Bodrum FK'nın Basın İlişkileri Sorumlusu olarak da görev almıştır. Peki, bu denli başarılı bir kariyeri olan Onur Talay neden gözaltına alındı?

Lojistiğin altın çocuğu olarak anılan Onur Talay, 25 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve aralarında ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı dev uyuşturucu operasyonu kapsamında emniyete götürülmüştür. Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen şüphelilerin, "uyuşturucu madde kullanımı ve temini" iddialarıyla sorgulandığı bildirilmiştir. Milyarlarca liralık yatırımları yöneten dev bir CEO'nun bu dosyada şüpheli sıfatıyla yer alması ve adliye süreci tüm Türkiye tarafından büyük bir şaşkınlıkla takip edilmektedir.