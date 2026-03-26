Haber Tarihi: 26 Mart 2026 16:14 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 16:14

Onur Talay kimdir, kaç yaşında? Sarp İntermodal CEO'su Onur Talay neden gözaltına alındı?

İstanbul iş ve cemiyet dünyası, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu dev bir uyuşturucu operasyonu haberiyle sarsılırken, gözaltına alınan şüpheliler arasında lojistik sektörünün en güçlü ve bilindik isimlerinden birinin de yer alması şok etkisi yarattı. Başarılarıyla tanınan ve milyarlarca liralık yatırımları yöneten dev CEO'nun emniyete götürülmesi, arama motorlarında günün en çok merak edilen konusunu beraberinde getirdi. Peki, Onur Talay kimdir, kaç yaşında? Sarp İntermodal CEO'su Onur Talay neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, kurduğu şirketlerle Avrupa'da adından söz ettiren ve spor dünyasında da aktif yöneticilik yapan ünlü iş insanının böyle karanlık bir adli vakayla anılması, sektörde adeta deprem yarattı. Hayatı, eğitimi ve yönettiği dev şirketler mercek altına alındı. Peki, Onur Talay kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
ONUR TALAY KİMDİR, ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Onur Talay, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan ünlü iş insanı, eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamlayarak 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (SBF) başarıyla mezun olmuştur. Özel hayatında oldukça düzenli bir tablo çizen Talay, evli ve iki çocuk babasıdır. Üniversiteden mezun olduğu yıl doğrudan lojistik sektörüne adım atan ve dünyanın önde gelen firmalarında piştikten sonra kendi imparatorluğunu kuran ismin ticari zekası her zaman takdir toplamıştır. Peki, Onur Talay tam olarak ne iş yapıyor, şirketleri hangileri?

ONUR TALAY NE İŞ YAPIYOR, ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Onur Talay, Türkiye'de intermodal taşımacılık odaklı kurulan ilk şirket olan Sarp İntermodal'ın (10. yılında isim değiştirerek Talay Logistics oldu) kurucu ortağı ve CEO'sudur. Lojistik alanında "ezber bozan" ve çevreci projelere imza atan Talay, şirketinin ağını İtalya, Almanya, Fransa, BAE ve Bulgaristan gibi birçok ülkeye genişleterek sektörde zirveye yerleşmiştir. Sektörel gücünü perçinleyen Talay, aynı zamanda Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Spor dünyasına da adım atan iş insanı, bir dönem Bodrum FK'nın Basın İlişkileri Sorumlusu olarak da görev almıştır. Peki, bu denli başarılı bir kariyeri olan Onur Talay neden gözaltına alındı?

ONUR TALAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI, UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI NELER?

Lojistiğin altın çocuğu olarak anılan Onur Talay, 25 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve aralarında ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı dev uyuşturucu operasyonu kapsamında emniyete götürülmüştür. Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen şüphelilerin, "uyuşturucu madde kullanımı ve temini" iddialarıyla sorgulandığı bildirilmiştir. Milyarlarca liralık yatırımları yöneten dev bir CEO'nun bu dosyada şüpheli sıfatıyla yer alması ve adliye süreci tüm Türkiye tarafından büyük bir şaşkınlıkla takip edilmektedir.

Diğer Haberler

Batistuta'dan Maradona ve Messi kıyası! Dünya Futbolu Batistuta'dan Maradona ve Messi kıyası!
Samsunspor'un 'Mor Forma' projesine uluslararası ödül Samsunspor Samsunspor'un 'Mor Forma' projesine uluslararası ödül
Uşakspor evinde yıkıldı TFF 3. Lig Uşakspor evinde yıkıldı
iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro ve standart modelin çıkış tarihi belli oldu mu? Gündem iPhone 18 ne zaman çıkacak? iPhone 18 Pro ve standart modelin çıkış tarihi belli oldu mu?
Balıkesirspor play-off kapısını araladı TFF 3. Lig Balıkesirspor play-off kapısını araladı
22 Nisan yarım gün mü? 2026'da 22 Nisan resmi tatil mi? Gündem 22 Nisan yarım gün mü? 2026'da 22 Nisan resmi tatil mi?
Casemiro için transfer rekabeti! Manchester United Casemiro için transfer rekabeti!
iPhone 12 5G destekliyor mu? Apple iPhone 12 5G uyumlu mu? Gündem iPhone 12 5G destekliyor mu? Apple iPhone 12 5G uyumlu mu?
iPhone 13 5G destekliyor mu? Apple iPhone 13 5G uyumlu mu? Gündem iPhone 13 5G destekliyor mu? Apple iPhone 13 5G uyumlu mu?
Daha fazla göster
1
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı!
2
Beşiktaş'ta kaleye dev hamle: Jose Sa
3
Okan Buruk için dev yarış! 3 talip birden!
4
85 milyon tek yürek tek yumruğuz!
5
Arsenal'den Khvicha Kvaratskhelia harekatı!
6
Xabi Alonso'nun Liverpool'a şartı!
7
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: İki ayrılık kapıda

