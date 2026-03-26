Türk futbol tarihinin en altın sayfalarının yazıldığı o unutulmaz günlere dönmek, bugün bile milyonlarca taraftarın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Uzun yıllardır dev turnuvanın uzağında kalan Bizim Çocuklar, geçmişteki o efsane jenerasyonun ayak izlerini takip ederek yeniden dünya sahnesine çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı?

A Milli Futbol Takımımız, futbolun en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'na en son 2002 yılında katılmıştır. Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği bu dev turnuva, Türk futbol tarihinin en büyük efsanesine sahne olmuştur. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla tam 24 yıllık dev bir hasrete dönüşen bu katılım, o dönemde tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve Türkiye'yi küresel bir futbol gücü haline getirmişti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki efsanevi kadromuz, 2002 Dünya Kupası'nda tarih yazarak dünya üçüncüsü olma başarısını göstermiştir. Gruptan çıktıktan sonra son 16 turunda ev sahibi Japonya'yı, çeyrek finalde ise İlhan Mansız'ın unutulmaz "Altın Gol"ü ile Senegal'i eleyerek yarı finale yükselen millilerimiz, yarı finalde şampiyon Brezilya'ya kıl payı mağlup olmuştu. Üçüncülük maçında ise diğer ev sahibi Güney Kore'yi Hakan Şükür'ün tarihe geçen en hızlı golüyle 3-2 devirerek bronz madalyayı boynuna takmıştı.

2002'deki o muazzam başarının ardından sırasıyla 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası elemelerini geçemeyen A Milli Takımımız, tam 24 yıldır bu dev arenadan uzak kalmanın hüznünü yaşıyor. Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda mücadele eden millilerimiz, bu tarihi hasrete son vermek için artık gün sayıyor. Taraftarının da desteğiyle rakiplerini tek tek saf dışı bırakıp ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılmak, yeni jenerasyonun en büyük hedefi konumunda.