Akbank temettü ne zaman yatacak? AKBNK 2026 temettü ödeme tarihi!

Şirketlerin elde ettikleri karlardan pay alma fırsatı sunan ve finansal piyasalardaki en çekici gelir modellerinden biri olan nakit temettü dağıtımları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sektörünün öncü kuruluşlarından olan Akbank'ın (AKBNK) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı son bildirim, hisse senedi yatırımcılarını heyecanlandırdı. Yatırımlarını büyütmeyi hedefleyen borsa tutkunları takvimlerini işaretlemek istiyor. Peki, Akbank temettü ne zaman?

Akbank Yönetim Kurulu tarafından alınan ve yatırımcıların yüzünü güldüren karara göre, 2026 yılı temettü dağıtım takvimi resmiyet kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören dev banka, yatırımcılarına kar payı dağıtımını gerçekleştireceği hak kullanım (temettü kesim) tarihini 26 Mart 2026 Perşembe (bugün) olarak belirledi. Bu tarihte hisse senedinin fiyatı, piyasa açılışında dağıtılacak brüt temettü miktarı kadar düzeltilerek işleme açılacaktır. Peki, AKBNK 2026 yılı hisse başına ne kadar, kaç TL temettü verecek?

Karlılık oranlarıyla dikkat çeken Akbank, 2026 yılında hissedarlarına oldukça tatminkar bir ödeme planı sundu. KAP'a yapılan resmi açıklamaya göre banka, 1 TL nominal değerli pay için yatırımcılarına brüt 2,08 TL, stopaj kesintilerinin ardından ise net 1,87 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Portföyünde AKBNK hissesi bulunduran yatırımcılar, ellerindeki lot sayısına göre (örneğin 1000 lotu olan net 1.870 TL) bu net rakam üzerinden hesaplarına geçecek olan kar payını alabilecekler. Peki, Akbank temettü ödemesi hesaplara ne zaman geçecek?

Borsadaki değişmez T+2 (Takas + 2 gün) kuralı gereğince, şirketlerin nakit kar payı ödemeleri hak kullanım tarihinden tam iki iş günü sonra hissedarların yatırım hesaplarına yatırılmaktadır. 26 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleşecek olan temettü kesiminin ardından, yatırımcıların hak ettikleri net 1,87 TL'lik ödemeler, araya giren hafta sonu tatilinin de etkisiyle 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla aracı kurumlardaki hesaplara nakit olarak aktarılacak ve o gün içinde kullanılabilir bakiyeye yansıyacaktır. Peki, bu ödemeden faydalanmak için hisseyi en son ne zaman almak gerekiyordu?

Borsada temettü alma kuralları oldukça nettir. Akbank'ın 26 Mart 2026 tarihinde dağıttığı kar payından yararlanabilmek için, yatırımcıların en geç 25 Mart 2026 Çarşamba günü seans kapanışına kadar (saat 18.10) AKBNK hissesini portföylerine eklemiş olmaları gerekiyordu. 26 Mart Perşembe sabahı piyasa açıldığında portföyünde hissesi bulunan herkes, o gün içinde hisseyi satsa dahi 30 Mart'taki temettü ödemesini alma hakkını kesin olarak kazanmış durumdadır.