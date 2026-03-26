Şevval orucu ne zaman tutulur 2026? Şevval ayı orucu hangi gün başlıyor?

Ramazan ayında kazanılan manevi disiplini devam ettirmek ve büyük müjdelere nail olmak isteyen inananlar, takvimlerini hazırladı. Hz. Muhammed'in (s.a.s.) bizzat tavsiye ettiği bu özel ibadet, bayram sevincinin hemen sonrasında başlıyor. Ancak orucun tam olarak hangi tarihler aralığında tutulması gerektiği sıkça karıştırılabiliyor. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bitimiyle birlikte başlayan Şevval ayı, 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı'nın birinci günüyle idrak edilmeye başlanmaktadır. İslam fıkhına göre bayramın ilk günü oruç tutmak haram kılındığı için, Şevval orucuna en erken bayramın ikinci günü olan 21 Mart 2026 Cumartesi gününden itibaren başlanabilir. Bu mübarek Şevval ayı, 17 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecektir. Oruçların bu tarih aralığında tutulması gerekir.



Şevval ayında tutulması tavsiye edilen 6 günlük orucun peş peşe (ara vermeden) tutulması dinen zorunlu değildir. İsteyen Müslümanlar bayramın hemen ardından art arda 6 gün tutarak bu ibadeti erkenden tamamlayabileceği gibi, isteyenler Şevval ayı süresince (20 Mart - 17 Nisan 2026 arasında) haftada bir veya iki gün şeklinde aralıklı olarak da tutabilirler. Önemli olan tek kural, bu altı günlük orucun Şevval ayı çıkmadan önce tamamlanmış olmasıdır.

Şevval orucu farz veya vacip değil, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Müslümanlara bizzat tavsiye ettiği kuvvetli bir sünnettir (nafile ibadettir). Sahih hadis-i şeriflerde, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi olur" buyrulmaktadır. Dini hesaplamaya göre; Ramazan ayındaki 30 günlük orucun her birinin on sevapla çarpılması (300) ve Şevval'deki 6 günün de onla çarpılmasıyla (60) toplam 360 güne, yani bütün bir yıla ulaşılması hedeflenir. Bu nedenle inananlar için bu 6 günü değerlendirmek eşsiz bir manevi kazanç kapısıdır.