Haber Tarihi: 26 Mart 2026 16:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 16:20

22 Nisan yarım gün mü? 2026'da 22 Nisan resmi tatil mi?

Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca çalışan ve öğrenci tatil planları için takvimleri araştırmaya başladı. Bayramın bir gün öncesine denk gelen tarihte mesainin veya derslerin erken bitip bitmeyeceği, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtı oldu. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 2026'da 22 Nisan resmi tatil mi? İşte detaylar…

Özellikle 28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arifesi) gibi tarihlerde uygulanan yasal yarım gün tatil kuralının, bu bayram öncesinde de geçerli olup olmadığı kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Bankalarda, devlet dairelerinde veya özel sektörde işi olan vatandaşlar ile okula gidecek olan öğrenciler net bir cevap arıyor. Planlarını buna göre yapacak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 22 Nisan yarım gün mü?
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ 2026?

Kısa ve net cevap: Hayır, 22 Nisan yarım gün tatil değildir. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun'a göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili sadece 23 Nisan gününü kapsar ve 1 gün sürer. Dolayısıyla bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan, yasal olarak "arife" veya "yarım gün resmi tatil" statüsünde kabul edilmemektedir. 2026 yılı takvimine göre 22 Nisan Çarşamba günü mesai saatlerinde herhangi bir yasal kısalma olmayacaktır. Peki, 22 Nisan'da okullar, bankalar ve kamu kurumları tatil mi, çalışma saatleri nasıl olacak?

22 NİSAN'DA OKULLAR, BANKALAR VE KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

22 Nisan 2026 Çarşamba günü resmi tatil veya yarım gün olmadığı için; okullar, üniversiteler, bankalar, kargolar, hastaneler, eczaneler, PTT şubeleri, noterler ve tüm kamu daireleri tam gün (normal mesai saatleri içerisinde) açık olacak ve kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir. Öğrenciler tam gün ders başı yaparken, özel sektör çalışanları ve memurlar da olağan mesailerini tamamlayacaktır. Sadece bazı okullarda 23 Nisan gösteri hazırlıkları ve provalar için ders programlarında esneklikler yapılabilse de, resmi bir tatil veya erken çıkış durumu söz konusu değildir. Peki, 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil yapılacak?

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, KAÇ GÜN TATİL?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. Kanun gereği 23 Nisan Perşembe günü tüm yurtta tam gün resmi tatil uygulanacaktır. Öğrenciler ve çalışanlar Perşembe gününü tatil olarak geçirecektir. Eğer hükümet tarafından Cuma günü (24 Nisan) için ekstra bir idari izin veya "köprü tatil" kararı açıklanmazsa, 24 Nisan Cuma sabahı okullarda ve iş yerlerinde normal mesaiye geri dönülecektir.

