Mustafa Tari kimdir, kaç yaşında? Mustafa Tari neden gözaltına alındı?

Gözaltı dalgasında spor yöneticilerinden mankenlere, oyunculardan CEO'lara kadar uzanan listede yer alan Mustafa Tari'nin kimliği ve iş dünyasındaki bağlantıları mercek altına alındı. Birçok ismin serbest bırakılması veya adli kontrol şartıyla salıverilmesinin aksine, Tari'nin tutuklanmasının talep edilmesi şüpheleri daha da artırdı. Peki, Mustafa Tari kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere ve resmi kaynaklara göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Tari'nin kesin doğum tarihi ve memleketine dair detaylı kişisel bilgiler şu an için belirsizliğini korumaktadır. Soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle şüphelinin özel hayatına dair kısıtlı bilgi bulunurken, iş dünyasında faaliyet gösteren profesyonel bir isim olduğu bilinmektedir. Peki, Mustafa Tari tam olarak ne iş yapıyor, kariyeri nasıl şekillendi?

Mustafa Tari'nin kariyerine dair kamuoyunda dolaşan bilgilere göre, kendisi özel sektörde yönetici pozisyonunda faaliyet gösteren bir iş insanıdır. İş platformu LinkedIn verilerine ve basına sızan bazı iddialara göre; plastik ve petrokimya sektöründe faaliyet gösteren Mat Polymer firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı ve Galatasaray Üniversitesi geçmişi olduğu öne sürülmektedir. Ancak emniyet güçleri, gözaltına alınan Mustafa Tari ile bu profesyonel profilin kesin olarak eşleşip eşleşmediğine dair henüz resmi bir doğrulama yapmamıştır. Peki, Mustafa Tari neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Mustafa Tari, 25 Mart 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 16 adrese eş zamanlı yapılan dev uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden biridir. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanımını kolaylaştırma ve bulundurma" suçlamalarıyla emniyette sorgulanan Tari, 26 Mart 2026 Perşembe günü (bugün) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiştir. Savcılık ifadesinin ardından Fikret Orman, Hakan Sabancı ve Burak Elmas gibi isimler "yurt dışı çıkış yasağı" ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken; Mustafa Tari, oyuncu Tuğçe Özbudak ve CEO Onur Talay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi doğrudan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Mahkemenin nihai kararı beklenmektedir.