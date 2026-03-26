Haber Tarihi: 26 Mart 2026 14:45 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 14:45

Your Heart Will Be Broken ne zaman çıkacak?

Sosyal medyada haftalardır fragmanları elden ele dolaşan ve edebiyat uyarlaması olması nedeniyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan "Your Heart Will Be Broken" (Tvoyo serdtse budet razbito) filmi için geri sayım sona eriyor. Lise koridorlarındaki zorbalık ve beklenmedik bir aşk hikayesini konu alan yapımı izlemek isteyen sinemaseverler, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Your Heart Will Be Broken ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Your Heart Will Be Broken ne zaman çıkacak?
Anna Jane'in aynı adlı popüler romanından beyazperdeye aktarılan film, romantik dram türünün 2026 yılındaki en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Orijinal Rusça adıyla "Tvoyo serdtse budet razbito" olarak bilinen filmin set arkası görüntüleri ve çarpıcı fragmanı, dünya genelindeki genç izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Tüm dijital platformlarda ve sinema forumlarında konuşulan bu yapımın izleyiciyle buluşacağı o kritik tarih nihayet netleşti. Peki, Your Heart Will Be Broken ne zaman çıkacak?
YOUR HEART WILL BE BROKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin resmi dağıtımcılarından ve yapımcı şirketten gelen takvim bilgilerine göre, merakla beklenen "Your Heart Will Be Broken" (Tvoyo serdtse budet razbito) filmi 26 Mart 2026 Perşembe günü resmi olarak vizyona girmiş bulunuyor. Yaklaşık 2 saat 14 dakika süren bu dev romantik dram projesi, belirlenen vizyon tarihiyle birlikte uluslararası izleyicilerin beğenisine sunuldu.  

YOUR HEART WILL BE BROKEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, yeni okulunda ciddi bir akran zorbalığıyla (bullying) karşı karşıya kalan lise öğrencisi Polina'nın hayat mücadelesini merkezine alıyor. Kendisini bu zor durumdan kurtarmak isteyen Polina, okulun bir numaralı zorbası olan "Bars" lakaplı gençle tehlikeli bir anlaşma yapar. Anlaşmaya göre Bars, onun sahte erkek arkadaşı rolünü üstlenerek Polina'yı diğerlerinden koruyacak; buna karşılık Polina da onun her dediğini yapacaktır. Ancak bu sahte "koruma ve itaat" oyunu kısa sürede gerçeğe dönüşür ve ikili arasında derin hisler filizlenir. Ne var ki aileleri ve çevreleri bu büyük aşkı ayırmak için ellerinden geleni yapacaktır. Peki, filmin yönetmen koltuğunda kim oturuyor?

