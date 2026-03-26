iPhone 11 5G destekliyor mu? Apple iPhone 11 5G uyumlu mu?

Mobil internet hızını uçuşa geçirecek olan yeni nesil altyapı operatörler tarafından yavaş yavaş aktif edilirken, "SIM kartım 5G'ye uyumlu, peki ya telefonum?" sorusu teknoloji forumlarının bir numaralı gündem maddesi oldu. Cihaz ayarlarında 5G seçeneğini bulamayan kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, iPhone 11 5G destekliyor mu?

Kısa ve net cevap: Hayır, iPhone 11 modelleri 5G teknolojisini desteklememektedir. Apple'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin tamamında donanımsal olarak yalnızca 4G (LTE) modemleri bulunmaktadır. 5G teknolojisi, yazılım güncellemeleriyle veya operatör ayarlarıyla sonradan telefona eklenebilen bir özellik değildir; doğrudan anakartın üzerindeki fiziksel modemin bu sinyalleri işleyebilmesi gerekir. Peki, Türkiye'de 5G'ye geçilirken iPhone 11 kullanıcıları ne yapacak, internetleri kesilecek mi?

1 Nisan 2026'da Türkiye 5G'ye resmi olarak geçiş yaptığında, iPhone 11 kullanıcılarının interneti kesinlikle kesilmeyecek veya telefonları çöp olmayacaktır. Bu cihazlar, mevcut 4.5G (LTE) şebekesi üzerinden son derece hızlı ve sorunsuz bir şekilde hizmet almaya devam edecektir. Ancak bu kullanıcılar, 5G'nin sunduğu ultra yüksek hızlardan ve düşük gecikme avantajlarından faydalanamayacaklardır.