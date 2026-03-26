Haber Tarihi: 26 Mart 2026 16:16
26 Mart 2026 16:16
iPhone 11 5G destekliyor mu? Apple iPhone 11 5G uyumlu mu?
Türkiye'de 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen başlayacak olan 5G devrimi için geri sayım sürerken, akıllı telefon kullanıcıları cihazlarının bu yeni teknolojiye uygun olup olmadığını büyük bir telaşla kontrol etmeye başladı. Özellikle ülkemizde milyonlarca kişinin hala aktif olarak kullandığı ve Apple'ın en çok satan modellerinden biri olan cihazın sahipleri, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, iPhone 11 5G destekliyor mu? Apple iPhone 11 5G uyumlu mu? İşte detaylar…
Mobil internet hızını uçuşa geçirecek olan yeni nesil altyapı operatörler tarafından yavaş yavaş aktif edilirken, "SIM kartım 5G'ye uyumlu, peki ya telefonum?" sorusu teknoloji forumlarının bir numaralı gündem maddesi oldu. Cihaz ayarlarında 5G seçeneğini bulamayan kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, iPhone 11 5G destekliyor mu?
İPHONE 11 5G DESTEKLİYOR MU?Kısa ve net cevap: Hayır, iPhone 11 modelleri 5G teknolojisini desteklememektedir. Apple'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin tamamında donanımsal olarak yalnızca 4G (LTE) modemleri bulunmaktadır. 5G teknolojisi, yazılım güncellemeleriyle veya operatör ayarlarıyla sonradan telefona eklenebilen bir özellik değildir; doğrudan anakartın üzerindeki fiziksel modemin bu sinyalleri işleyebilmesi gerekir. Peki, Türkiye'de 5G'ye geçilirken iPhone 11 kullanıcıları ne yapacak, internetleri kesilecek mi?5G'YE GEÇİLİRKEN İPHONE 11 KULLANICILARI NE YAPACAK, İNTERNET KESİLECEK Mİ?1 Nisan 2026'da Türkiye 5G'ye resmi olarak geçiş yaptığında, iPhone 11 kullanıcılarının interneti kesinlikle kesilmeyecek veya telefonları çöp olmayacaktır. Bu cihazlar, mevcut 4.5G (LTE) şebekesi üzerinden son derece hızlı ve sorunsuz bir şekilde hizmet almaya devam edecektir. Ancak bu kullanıcılar, 5G'nin sunduğu ultra yüksek hızlardan ve düşük gecikme avantajlarından faydalanamayacaklardır.
