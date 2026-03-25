Xabi Alonso'nun Liverpool'a şartı!

Xabi Alonso, Liverpool istediği şartları kabul etmesi dahilinde Arne Slot'un yerine gelmeye sıcak bakıyor.

calendar 25 Mart 2026 21:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid dönemi beklenmedik bir şekilde sona eren Xabi Alonso, futbol dünyasını sarsabilecek yeni bir imza için geri sayıma geçti. Liverpool cephesinde Arne Slot ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesi, taraftarların gözünü yeniden Alonso'ya çevirdi.

Alonso'nun Şartı: Yetki ve Kontrol

Alman basınında yer alan haberlere göre İspanyol teknik adam, yaz döneminde Liverpool'dan gelecek bir teklife olumlu bakıyor. Ancak bu olası anlaşmanın kilit noktası net: Alonso, kadro yapılanmasında tam söz hakkı istiyor. Transfer süreçlerinden oyuncu planlamasına kadar geniş bir kontrol alanı talep eden genç teknik adam, yönetimden bu güvenceyi alması halinde anlaşmaya sıcak yaklaşacak.

Anfield'da Tanıdık Bir Hikâye

Futbolculuk döneminde 2004-2009 yılları arasında Liverpool forması giyen Alonso'nun teknik direktör olarak geri dönme ihtimali, kulüp çevresinde ciddi bir heyecan yaratmış durumda. Taraftarların hafızasında özel bir yere sahip olan İspanyol ismin, bu kez kulübü saha kenarından yönetme ihtimali konuşuluyor.

Yeni Bir Sayfa Açılabilir

2026 yazında gerçekleşmesi muhtemel bu hamle, Liverpool'un son yıllarda sürdürdüğü kadro yenileme sürecine farklı bir yön kazandırabilir. Alonso'nun modern futbol anlayışı ve oyun disiplini, Anfield'da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.