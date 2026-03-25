Gheorghe Hagi: "Kazanacağız! Birileri ağlayacak"

Romanya'nın önemli efsaneleri, Türkiye-Romanya maçı için Türkiye'ye hareket etti. Rumen futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Gheorghe Hagi, Türkiye'ye seyahat etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

calendar 25 Mart 2026 12:22
Fotoğraf: AA
Rumen futbolunun önemli isimleri, Türkiye ile Romanya arasındaki 2026 Dünya Kupası eleme maçı için Türkiye'ye hareket etti.

Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi, havalimanında açıklamalarda bulunurken Romanya'nın da Türkiye kadar yetenekli bir takım olduğunu ve özgüvenli bir performansın galibiyete yeterli olacağını söyledi.

İşte Hagi'nin açıklamaları:

"Hem biz hem de çocuklar, hepimiz iyimser olmalı, cesur olmalı ve tabii ki çok özgüvenli olmalıyız. Kazanacağız! Değil mi? Çocukların iyi bir gün geçirmesi gerekiyor. Oradaki herkes, teknik ekip ve diğer herkes, Mircea Lucescu ilham almalı ve özellikle de sahadaki oyuncular.

Çok iyi, çok yetenekli bir takımla karşı karşıyayız, ama biz de onlar kadar yetenekliyiz. Ve bence iyi savunma yaparsak şansımız olacak."

"BİRİLERİ AĞLAYACAK"

"Öncelikle kazanmakla ilgileniyoruz, düşüncelerimiz bunlar: kazanmak ve tabii ki çocukları desteklemek. Onlar iyi takımlar. Bundan sonra herkes kimin daha iyi olduğunu kanıtlamalı.

(Kalpler bölünecek mi?) Hayır, bölünmeyecek, çünkü bölünemez, ama sonunda birileri ağlayacak veya üzülecek. Aksi takdirde, bence çok iyi bir ritim ve yoğunlukta bir maçtan bahsediyoruz.

Bence avantajlı olacaklar. Sahip oldukları minimum şey, sadece kendi sahalarıyla ilgili; taraftarlar, futbolda söylendiği gibi, 12. oyuncu gibiler. Elbette bu var, ama oyuncuların bu durumu aşmak için çok zeki ve bağlantılı olmaları gerekiyor, çünkü Avrupa Şampiyonası'nda oynadılar, tecrübeleri var."

