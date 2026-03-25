Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Oğuz Aydın

Domenico Tedesco'nun gözden çıkardığı Oğuz Aydın, sezon sonunda ayrılacak.

calendar 25 Mart 2026 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 10:51
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ligin ikinci yarısında formaya hasret kalan Oğuz Aydın ile Fenerbahçe'nin yolları sezon sonunda ayrılacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan Oğuz Aydın, ligin ikinci yarısında adeta kulübeye hapsoldu.

Deneyimli teknik adam, tecrübeli oyuncuya ikinci devrede yalnızca 12 dakika şans tanıyarak oyuncuyu kadroda düşünmediğini net bir şekilde gösterdi.

DEVRE ARASINDA TRANSFERİ OLMADI

Milli futbolcu, kış transfer döneminde Rusya'dan gelen teklifi geri çevirmiş ve takımda kalarak forması için savaşmayı tercih etmişti.

Ayrıca Oğuz Aydın, Trabzonspor ile anılsa da Fenerbahçe, ligdeki rakibini devre arasında güçlendirecek bu hamleye sıcak bakmamıştı.

BU KEZ ROTA KESİN OLARAK AVRUPA

Sezon sonunda Fenerbahçe'de Oğuz Aydın defteri tamamen kapanıyor. Tedesco'nun gelecek sezon planlamasında kesinlikle yer almayan yıldız oyuncuyla lig biter bitmez yollar ayrılacak.

Oğuz'un, yaz transfer döneminde bu kez Avrupa'da kulüp arayacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.