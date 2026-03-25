Musaba driplingde ve ceza sahasında zirvede

Fenerbahçeli futbolcu, 79 başarılı dripling ile bu istatistikte zirveye çıkarken, ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise (97) Galatasaraylı Victor Osimhen'in (121) ardından 2. sırada kendine yer buldu.

calendar 25 Mart 2026 08:53
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunda sergilenen hücum performans verilerine göre F.Bahçeli futbolcu Anthony Musaba başarılı diriplingde zirveye çıkarken rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde 2. sırada yer aldı.

Musaba 79 başarılı dripling ile 1.'liği kimseye bırakmazken onu Galatasaraylı Barış Alper (72) takip etti. Gaziantepli Lungoyi (69), Gençlerbirliği'nden Metehan Mimaroğlu (67) ve Sane (64) de üst sıraları paylaştı.

FARKINI GÖSTERDİ

Bu tablo bire birde fark yaratan ve oyunu ileri taşıyan kanat oyuncularının etkisini ortaya koyarken, bitiricilik ve pozisyon alma becerisini yansıtan rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiğinde ise Musaba (97), G.Saraylı Osimhen'in (121) ardından 2. sırada kendine yer buldu.

Söz konusu listede yer alan diğer isimler ise yine G.Saray'dan Barış Alper Yılmaz (96), Trabzonsporlu Onuachu (95) ve Başakşehirli Shomurodov (93) oldu.

Her iki kategoride de üst sıralarda yer alan Musaba hem top taşıma hem de gol bölgelerinde etkinlik açısından ligin en komple hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekti. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
