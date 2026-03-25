Galatasaray'a menajer önerisi: Patson Daka

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
Hem Galatasaray yönetimi hem de Arjantinli futbolcu henüz kararını vermezken, ligin kalan haftaları durumu belirleyecek. Ancak 33 yaşındaki golcü oyuncunun ayrılık ihtimalini de düşünen sarı-kırmızılı yönetim, alternatifini İngiltere'de buldu.
GALATASARAY'A ÖNERİ
Championship ekiplerinden Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Patson Daka, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.
5 yıl önce Salzburg'dan 30 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Osimhen'e alternatif olarak düşünülüyor.
SEZON PERFORMANSI
Leicester City forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan 27 yaşındaki Patson Daka, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Hem Galatasaray yönetimi hem de Arjantinli futbolcu henüz kararını vermezken, ligin kalan haftaları durumu belirleyecek. Ancak 33 yaşındaki golcü oyuncunun ayrılık ihtimalini de düşünen sarı-kırmızılı yönetim, alternatifini İngiltere'de buldu.
GALATASARAY'A ÖNERİ
Championship ekiplerinden Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Patson Daka, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.
5 yıl önce Salzburg'dan 30 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Osimhen'e alternatif olarak düşünülüyor.
SEZON PERFORMANSI
Leicester City forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan 27 yaşındaki Patson Daka, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.