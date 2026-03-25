Galatasaray'a menajer önerisi: Patson Daka

Leicester City forması giyen Patson Daka, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

calendar 25 Mart 2026 10:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Hem Galatasaray yönetimi hem de Arjantinli futbolcu henüz kararını vermezken, ligin kalan haftaları durumu belirleyecek. Ancak 33 yaşındaki golcü oyuncunun ayrılık ihtimalini de düşünen sarı-kırmızılı yönetim, alternatifini İngiltere'de buldu.

GALATASARAY'A ÖNERİ

Championship ekiplerinden Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Patson Daka, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma önerildi.

5 yıl önce Salzburg'dan 30 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Osimhen'e alternatif olarak düşünülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Leicester City forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan 27 yaşındaki Patson Daka, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
