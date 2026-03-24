Rasmus Hojlund: "Napoli'de yeniden doğdum"

Manchester United'dan Napoli'ye satın alma opsiyonuyla giden Rasmus Hojlund, İtalyan ekibinde futbolun keyfini yeniden keşfettiğini söyledi.

calendar 24 Mart 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Napoli'ye satın alma opsiyonu ile giden Rasmus Hojlund, İtalyan ekibindeki performansıyla ilgili konuştu.

Manchester United'da kötü geçen deneyimin ardından Napoli'de yeniden form tutan 23 yaşındaki futbolcu, "Napoli'de futbol oynamanın keyfini yeniden keşfettim. Her şey bitmiş gibi görünüyordu, Danimarka'da da böyle söylüyorlardı ama ben pes etmedim ve her zaman inandım." dedi.

Yakın geçmişte tam anlamıyla performans gösteremediği dönem için de konuşan Hojlund, "Her zaman en üst seviyede olamazsınız, daha çok çalışmam ve kendimi geliştirmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu konuda kendime karşı eleştirel biriyim." diye konuştu.

Manchester United döneminde karşılaştığı zorluklar için konuşan genç futbolcu, "Manchester United'daki son dönemlere bakarsak iyi performans gösteremedim. Bunun farkındayım ama şimdi birçok şey değişti. Artık daha da olgunlaştım. Her zaman çok çalışıyorum. Futbolda inişler ve çıkışlar vardır, bu sürecin bir parçasıdır. Önemli olan her zaman işine odaklanmak ve medyanın söylediklerinden etkilenmemektir." sözlerini sarf etti.

NAPOLI PERFORMANSI

Hojlund, Manchester United'dan Napoli'ye transferi sonrası İtalyan ekibinde 37 maça çıktı ve 14 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

