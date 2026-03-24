Fenerbahçe, Utrecht ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki sol kanat El Karouani ile yeniden temasa geçti.

calendar 24 Mart 2026 09:58
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, El Karouani için yeniden devrede!
Fenerbahçe, daha önce transfer görüşmeleri yaptığı Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol kanat Souffian El Karouani için yeniden harekete geçti. 

Sarı lacivertli yönetim, transferi sezon sona ermeden bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Başarılı oyuncuya Hollanda'dan da teklifler olduğu ortaya çıktı. Ajax'ın da yıldız futbolcuyu transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

BU SEZON 16 ASİST YAPTI

Bu sezon 42 maçta orma giyen El Karouani, 3 gol atarken 16 asist yaptı. Faslı oyuncu, 2023 yılında NEC Nijmegen'den bedelsiz olarak Utrecht'e transfer olmuştu.



