Beşiktaş'tan Orkun Kökçü kararı: 'Ne satması? Güçleneceğiz!'

Beşiktaş Yönetimi, sezonun son virajı yaklaşırken kritik bir karara imza attı. Başta Orkun ve Ndidi olmak üzere takımdaki yıldız isimlere teklifler gelmesi üzerine futbolcu temsilcileriyle temasa geçen Siyah-Beyazlı yönetim, "Kadrodan göndereceğimiz oyuncu yok. Aksine takımı güçlendirmeye çalışıyoruz" mesajını gönderdi.

calendar 24 Mart 2026 10:16
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer gündemi kadar takım içi disiplin de ön planda tutuluyor.

Siyah-Beyazlılar'da bazı oyunculara gelen teklifler sonrası teknik heyet ve yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Başta Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi olmak üzere kadrodaki birçok isme farklı kulüplerin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.

TEKNİK HEYET ÖNLEM ALDI

Ancak teknik heyet, sezonun kritik virajında oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için sıkı önlemler aldı. Buna göre sezon sonuna kadar transfer görüşmeleri tamamen yasaklandı.

Yönetim, oyuncuların menajerleriyle de iletişime geçerek "Bu süreçte hiçbir oyuncu için teklif getirmeyin" talimatını iletti.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Yönetim cephesi gelen tekliflere karşı da net bir duruş sergiledi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, "Kadrodan göndereceğimiz oyuncu yok. Aksine takımı güçlendirmek için çalışıyoruz" mesajını verdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta alınan bu karar hem saha içi performansı korumak hem de sezon sonuna kadar birlikteliği sağlamak adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp, yaz transfer dönemine kadar mevcut kadronun odağını tamamen sahaya çevirmeyi hedefliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.