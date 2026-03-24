Beşiktaş'tan Orkun Kökçü kararı: 'Ne satması? Güçleneceğiz!'

Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer gündemi kadar takım içi disiplin de ön planda tutuluyor.
Siyah-Beyazlılar'da bazı oyunculara gelen teklifler sonrası teknik heyet ve yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Başta Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi olmak üzere kadrodaki birçok isme farklı kulüplerin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.
TEKNİK HEYET ÖNLEM ALDI
Ancak teknik heyet, sezonun kritik virajında oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için sıkı önlemler aldı. Buna göre sezon sonuna kadar transfer görüşmeleri tamamen yasaklandı.
Yönetim, oyuncuların menajerleriyle de iletişime geçerek "Bu süreçte hiçbir oyuncu için teklif getirmeyin" talimatını iletti.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Yönetim cephesi gelen tekliflere karşı da net bir duruş sergiledi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, "Kadrodan göndereceğimiz oyuncu yok. Aksine takımı güçlendirmek için çalışıyoruz" mesajını verdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ta alınan bu karar hem saha içi performansı korumak hem de sezon sonuna kadar birlikteliği sağlamak adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp, yaz transfer dönemine kadar mevcut kadronun odağını tamamen sahaya çevirmeyi hedefliyor.
