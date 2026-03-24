Montella'nın Romanya için ilk 11 planı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iki günde sakatlık yaşanmadığı sürece Romanya maçı için kafasındaki 11'i belirledi. Sahaya 4-6-0 şeklinde çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Kerem'in yerine Arda'yı en uçta değerlendirecek.

calendar 24 Mart 2026 09:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Montella'nın Romanya için ilk 11 planı
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya ile oynanacak olan Dünya Kupası playoff yarı final maçını kafasında oynamaya başladı.

İtalyan çalıştırıcı, zorlu maç öncesinde rakibin artılarını eksilerini değerlendirirken, karşılaşmaya çıkacağı 11'i de büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki iki günde herhangi bir sakatlık yaşanmadığı sürece kafasındaki ilk 11'i bozmayacak. Sakatlıklara göre ise alternatif de belirlemiş durumda.

SANTRFORSUZ PLAN

Montella, son maçlarda olduğu gibi santrforsuz bir oyunu tercih edecek ve 4-6-0 dizilimiyle sahada olacak.

MONTELLA'NIN 11 DÜŞÜNCESİ

Kalede Uğurcan'a formayı verecek olan İtalyan, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturacak. Bu dörtlünün önünde İsmail ile Orkun görev yapacak. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kenarda ise forma Kenan Yıldız'ın olacak.

Ortada Hakan Çalhanoğlu oynayacak. Arda Güler ise ileri uçta serbest oyuncu gibi görev yapacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
