Trabzonspor'da büyük fırsat: Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası sonunda 60 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon sonundakinden daha fazla puan topladı.
BU SEZON DAHA BAŞARILI
Geçen yıl 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puanla ligi 7. bitiren bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.
Karadeniz temsilcisi, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Şu an geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı.
ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM
Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor. Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Trabzonspor, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-23'te 44 puanla 6'ncı, 2023-24'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-25'in aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi. Bordo-mavili takım, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.
ZİRVE İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Bordo-mavililer, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e (Maç fazlasıyla) indirecek. Bir maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım karşısında şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz devi, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez böyle bir fırsat yakaladı.
Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada haftaya girecek Karadeniz ekibi, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.
KADERİ BELİRLEYECEK
Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü Akyazı Papara Park'ta lider Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak maç, Süper Lig'de belki de sezonun kaderini belirleyecek. Her iki takım da şimdiden bu maçın stratejisi için kurmaylarıyla planlar yapıyor.
