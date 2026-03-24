Trabzonspor'da büyük fırsat: Galatasaray!

Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı yenerse rakibiyle aradaki puan farkını (Maç fazlasıyla) 1'e indirecek. Bordo-mavililer, 2021-22'den sonra ilk kez böyle bir şans yakalamış durumda.

calendar 24 Mart 2026 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da büyük fırsat: Galatasaray!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası sonunda 60 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon sonundakinden daha fazla puan topladı.

BU SEZON DAHA BAŞARILI

Geçen yıl 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puanla ligi 7. bitiren bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

Karadeniz temsilcisi, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Şu an geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor. Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Trabzonspor, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-23'te 44 puanla 6'ncı, 2023-24'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-25'in aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi. Bordo-mavili takım, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

ZİRVE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bordo-mavililer, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e (Maç fazlasıyla) indirecek. Bir maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım karşısında şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz devi, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez böyle bir fırsat yakaladı.

Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada haftaya girecek Karadeniz ekibi, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.

KADERİ BELİRLEYECEK

Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü Akyazı Papara Park'ta lider Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak maç, Süper Lig'de belki de sezonun kaderini belirleyecek. Her iki takım da şimdiden bu maçın stratejisi için kurmaylarıyla planlar yapıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
