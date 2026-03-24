Sadettin Saran'ın golcü planı: '1 değil 2 star!'

Fenerbahçe'de yönetimin ajandasında transfer var.
"2027'ye kadar beraberiz" açıklamasıyla kongre kararından vazgeçtiğinin sinyalini veren başkan Sadettin Saran, golcü sıkıntısını dindirmek çabalıyor.
Sarı lacivertliler, golcü hattını güçlü isimlerle düzeltmek için temaslara şimdiden başlamış durumda... Hedefte ise tanıdık isimler var.
Ara dönemde transfer edilemeyen Uruguaylı Darwin Nunez ile Vedat Muriqi! Sarı lacivertliler, iki golcüyü de alarak problemi çözmek istiyor.
GELMEYE HAZIRLAR
Karim Benzama'nın gelişiyle birlikte gözden düşen Darwin Nunez'in, 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Al Hilal'den ayrılmakta kararlı olmasını fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki Uruguaylı ile yakın temasta...
Ara transferde imzaya çok yaklaşan ancak amacına ulaşmayan sarı lacivertliler, Al Hilal'le bir kez daha masaya oturup işi bitirmekte kararlı.
Mallorca ile 2029'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen "Sezon sonu gelirim" diyen Vedat Muriqi için de bekleyiş sürüyor. Mallorca düşme hattında olduğu La Liga'ya veda ederse Muriqi için ayrılık zor olmayacak.
AVRUPA AVANTAJI
Benfica ve Liverpool tecrübeli sonrası Al Hilal'e giden Nunez'in Avrupa'ya dönme arzusu, Muriç'in şampiyonluk mücadelesi veren Avrupa kupalarında oynayan bir takımda oynama isteği Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
