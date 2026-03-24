Sadettin Saran'ın golcü planı: "1 değil 2 star!"

Devre arasında yapılamayan yıldız golcü transferi, yaz döneminde gelecek. Başkan Sadettin Saran, Cherif'e kalan gol yükünü sırtlanacak isim için çalışıyor.

calendar 24 Mart 2026 10:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'ın golcü planı: '1 değil 2 star!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yönetimin ajandasında transfer var.

"2027'ye kadar beraberiz" açıklamasıyla kongre kararından vazgeçtiğinin sinyalini veren başkan Sadettin Saran, golcü sıkıntısını dindirmek çabalıyor.

Sarı lacivertliler, golcü hattını güçlü isimlerle düzeltmek için temaslara şimdiden başlamış durumda... Hedefte ise tanıdık isimler var.

Ara dönemde transfer edilemeyen Uruguaylı Darwin Nunez ile Vedat Muriqi! Sarı lacivertliler, iki golcüyü de alarak problemi çözmek istiyor.

GELMEYE HAZIRLAR

Karim Benzama'nın gelişiyle birlikte gözden düşen Darwin Nunez'in, 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Al Hilal'den ayrılmakta kararlı olmasını fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki Uruguaylı ile yakın temasta...

Ara transferde imzaya çok yaklaşan ancak amacına ulaşmayan sarı lacivertliler, Al Hilal'le bir kez daha masaya oturup işi bitirmekte kararlı.

Mallorca ile 2029'a kadar sözleşmesi olmasına rağmen "Sezon sonu gelirim" diyen Vedat Muriqi için de bekleyiş sürüyor. Mallorca düşme hattında olduğu La Liga'ya veda ederse Muriqi için ayrılık zor olmayacak.

AVRUPA AVANTAJI

Benfica ve Liverpool tecrübeli sonrası Al Hilal'e giden Nunez'in Avrupa'ya dönme arzusu, Muriç'in şampiyonluk mücadelesi veren Avrupa kupalarında oynayan bir takımda oynama isteği Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. 

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.