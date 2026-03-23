Çayırova evinde Gaziantep'i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası, oynanan tek maçında Çayırova Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 96-93 yendi.

calendar 23 Mart 2026 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Çayırova Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Çayırova Belediyespor, Gaziantep Basketbol'u 96-93 yendi.

Müsabakanın ilk yarısı 46-38 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Normal süre 81-81'lik eşitlikle tamamlanırken kazananı uzatma belirledi.

Uzatma periyodunun son 20 saniyesine 93-90 geride giren Çayırova Belediyespor, son saniye üçlüğüyle parkeden 96-93'lük galibiyetle ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
