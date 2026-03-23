Altay'da keyifler yerine geldi

TFF. 3. Lig ekibi Altay'da olumsuz havalar dağıtıldı

calendar 23 Mart 2026 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 3 maçını kaybeden Altay'da çarşamba günü İzmir'de oynanacak kritik Alanya 1221 karşılaşması öncesi takımın üzerindeki olumsuz hava dağıldı. Altaylı taraftarlar bayramda antrenman ziyareti yaparak futbolculara moral verdi. Son 5 haftada toplayacağı puanlarla kümede kalışını ilan etmeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde taraftarlar takıma baklava da ikram etti. Ziyaret sonrası futbolcuların moralinin yerine geldiği kaydedildi.

12'nci adamın siyah-beyazlı ekibe, "Biz her zaman arkanızdayız. Sizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkumuz yok" mesajı verdiği bildirildi. Altaylı oyuncuların da taraftarlara başarı sözü verdiği ifade edildi. Bu arada 40 yaşına basan teknik direktör Mehmet Can Karagöz için antrenman sahasında pastalı doğum günü kutlaması yapıldı. Öte yandan Oktay'ın cezalı olduğu Altay'da Emre'nin cezası sona ererken, İbrahim ve Mert de iyileşerek takıma döndü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.