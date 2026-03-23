Eyüpsporlu Dorin Rotariu: 'Türkiye ile savaş olacak!'

Türkiye'de Ankaragücü, Iğdır FK ve son olarak Eyüpspor formasını giyen Dorin Rotariu, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesi GSP'ye açıklamalarda bulundu.





"ROMANYA İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"



"Dorin, Dünya Kupası yolunda her iki ülkeyi de heyecanlandıran Türkiye - Romanya maçıyla başlayalım. Maç öncesinde atmosfer nasıl?"



- "Şu ana kadar maç, tabiri caizse, henüz alevlenmedi; çünkü son günlerde herkesin dikkati lig maçlarına ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçlara yönelmişti. Ancak, hafta başından itibaren atmosfer kesinlikle yavaş yavaş ısınacaktır. Romanya için çok zor bir maç olacak, özellikle de Türklerin formda olan birçok üst düzey oyuncusu var ve kendi sahalarında oynayacaklar, yani tüm avantajlar onların tarafında. Ancak bu, onların şimdiden elemeyi garantilediği anlamına gelmez!"



"NASIL OLACAK BİLMİYORUM AMA KAZANACAĞIZ"



- "Takım arkadaşlarınla maç hakkında konuşuyor musun?"



"⁠Birkaç kelime konuştuk, bana da Romanya milli takımı ve maç hakkında sorular sordular. Onlara tek bir şey söyledim; sakin olmalarını, onları yeneceğimizi... Nasıl olacağını bilmiyorum ama biz kazanacağız!



"EN ÖNEMLİSİ GÜVEN, CESARET VE ZİHNİYET"



- "Bu iç açıcı iyimserliğin dayanağı nedir?"



Tecrübelerimden öğrendim ki, rakibin ne kadar iyi olduğu ya da şansınızın az ya da çok olması pek önemli değil. En önemlisi sahaya güvenle, cesaretle ve güçlü bir zihniyetle çıkmak. Ayrıca büyük bir sorumluluk duygusu ve kusursuz bir organizasyon! Bu, klişelerin ötesinde, takımın çok önemli olduğu türden bir maç. Birbirleri için fedakarlık yapmalı, birbirlerini tamamlamalı, yardım etmeli ve birlikte tepki vermeli.



"ADETA BİR SAVAŞ GİBİ OLACAK"



- "Tam anlamıyla iki asker grubu arasındaki bir çatışma gibi bir maç olacak!"



"Evet! Hırs, kararlılık, motivasyon ve atmosfer açısından adeta bir savaş gibi olacak. Ama çok güzel olacak! Eminim! Ve kirli oyun beklemeyin! Bence çok temiz bir maç olacak, her iki takım da futbol oynamaya çıkacak, çok fazla kart görmeyeceğiz. Bu Türkiye takımı agresiflikle tanımlanmıyor."



ARDA GÜLER'İN GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA



- "Arda Güler kısa süre önce İspanya'da muhteşem bir gol attı, 60 metreden mucizevi bir vuruş. Romanya için de bir uyarı işareti, değil mi?"



⁠"Tamam, öyle bir golü sezon boyunca bir kez atarsın. Ya da daha da nadiren! Seviye o golle belirlenmiyor, güçlü liglerdeki önemli kulüplere dağılmış bu oyuncu grubuyla belirleniyor ve burada tabii ki Arda Güler'den, Kenan Yıldız'dan, Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsediyorum. Ama bu, aşılamaz bir rakip olduğu anlamına gelmez!"



"KILICI ONLARA BIRAKIP DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"



- "Biraz da eğlenelim: Büyük Stefan'ın kılıcı İstanbul'da, Türkiye - Romanya eleme maçı Perşembe günü oynanacak. Biz ne alacağız, Osmanlılara ne vereceğiz?"



"⁠Kılıcı onlara bırakıp Dünya Kupası'na katılma hakkını biz alacağız!"



