EuroLeague Başkanı Bodiroga'dan çarpıcı açıklama

EuroLeague'de yeni sezona dair şu sıralar çok fazla dedikodu ortaya atılıyor. Yeni sezon için ligdeki takım sayısının artabileceği, maç yükünün azalması için ligin ikiye ayrılabileceği ve NBA'deki gibi 'konferans' sisteminin gelebileceği konuşuluyor.
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, son olarak İtalya Ligi'nin yayın platformu LBA TV'ye açıklamalarda bulundu. Bodiroga, yakında lige dair yeni gelişmelerin olacağını söyledi.
"ÇÖZÜMLER HERKESİN FAYDASINA OLACAK"EuroLeague'in geleceği hakkında konuşan Bodiroga, "EuroLeague, bugün çok güçlü bir lig haline gelmiş durumda. Her yıl daha da iyiye gidiyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte, herkesin faydasına olacak çözümler bulmamız gerekiyor. Ancak şunu söylemeliyim ki EuroLeague, şu an gerçekten çok üst düzey bir lig ve böyle kalmaya devam edecek. Yakında yeni gelişmeler olacak, herkesle iletişim halindeyiz. Ancak şu an için odağımız, sezonu güzel bir şekilde tamamlamak." açıklamasında bulundu.