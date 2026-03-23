Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nelson Semedo'nun sakatlık performansı dikkat çekti.
Portekizli sağ bek, sarı-lacivertli formayla bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 13 maçta forma giyemedi. Bu tablo, tecrübeli oyuncunun geçmiş yıllardaki istatistikleriyle büyük bir tezat oluşturdu.
BÜYÜK FARK ORTAYA ÇIKTI
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki 5 yıllık süreçte toplam sadece 19 maç kaçırmıştı. Ancak bu sezon tek başına 13 maçta görev alamaması dikkat çekti.
PERFORMANSI
Nelson Semedo, bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a para dopingi!
-
9
Galatasaray'da Sallai'nin talipleri artıyor
-
8
Michy Batshuayi'den Galatasaray taraftarını kızdıran hareket!
-
7
Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!
-
6
Bruno Saltor: ''Çok acı verici''
-
5
Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı
-
4
Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu
-
3
Galatasaray'da Nelsson sürprizi: Geri dönüyor!
-
2
Hurma: "Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!"
-
1
Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
- 11:36 İlklerin adamı sürat patenci İlyas Karadağ'ın yeni hedefi EYOF
- 11:32 Fenerbahçe transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi: Başar Önal
- 11:31 EuroLeagu'de çift maç haftası başlıyor
- 11:22 Arbeola'dan üst üste kritik zaferler!
- 11:19 Türk Okçuluk Şampiyonası Samsun'da yapılacak
- 11:15 Lucas Torreira: "Muslera'nın telefonu hayatımı değiştirdi"
- 11:05 Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti
- 10:51 Diego Simeone: "Hakem bir bahane değil!"
- 10:48 Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü! Earvin Ngapeth'e büyük tepki
- 10:46 Tarık Biberovic: "İdolüm Hz. Muhammed"
- 10:43 Serdal Adalı: ''Zirveye talibiz''
- 10:32 NBA'de Knicks, Wizards'ı 145-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı
- 10:22 Vinicius derbide yıldızlaştı; Ballon d'Or'a göz kırptı
- 10:14 Fenerbahçe'de Nelson Semedo alarmı!
- 10:07 Schick'ten Beşiktaş'a cevap: "Sezon sonu görüşelim"
- 09:57 Real Madrid TV kanalı: "Bizi bitirmeye çalıştı!"
- 09:49 Beşiktaş Semih Kılıçsoy için pişman oldu
- 09:44 Levent Tüzemen'den Mauro Icardi çıkışı: "Okan Buruk'tan özür dilemeli"
- 09:31 Beşiktaş'ta Taylan Bulut kulübeye dahi giremiyor
- 09:30 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten Avrupa kararı!
- 09:28 Alp Eren Özkan, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda
- 09:26 Galatasaray'da seneye transfer bütçesi artıyor!
- 09:22 Kadınlar Futbol Ligi'nde ABB FOMGET, Amed'i ağırlayacak
- 09:21 Galatasaray'da Yunus Akgün kanada geçiyor
- 09:20 Tedesco'yu korkutan FIFA virüsü!
- 09:17 Galatasaray'da Sallai'nin talipleri artıyor
- 09:14 Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor
- 09:12 Okan Buruk'un dörtlüsü! Sadece 1 gol yediler
- 09:03 Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı!
- 08:53 Beşiktaş bitti demeden bitmiyor
- 08:38 Domenico Tedesco, birliği sağladı!
- 08:32 Galatasaray'a para dopingi!
- 08:29 Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu
- 08:14 Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe ile ilgili flaş iddia!
- 08:11 Orkun Kökçü'den transfer kararı
- 08:02 Galatasaray'da panik yok! Okan Buruk'tan mesaj
- 07:57 Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri
- 07:38 Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı
- 07:25 Galatasaray'da rota yeniden Strahinja Pavlovic!
- 01:27 Porto kabus gördü, 11 dakikada geri döndü!
- 00:59 Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!
- 00:38 Inter cepten yemeye devam ediyor!
- 00:33 Para teniste turnuvayı 6 madalya ile tamamladık
- 00:26 Tekvando'da madalya şovu
- 00:06 Göztepe ve Galatasaray'dan Avrupa'da çifte kupa!
- 23:55 7 gollü maçta kazanan Stuttgart
- 23:36 Hurma: "Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!"
- 23:22 Kritik Ege derbisinde Manisa kazandı; Karşıyaka ateşe düştü
- 23:18 Sporting Lizbon, Porto'nun peşini bırakmıyor
- 23:13 Türkiye maçı öncesi Romanya'da şok!
- 23:06 Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
- 22:49 Hikmet Karaman: ''Bir seri yakalamak zorundayız''
- 22:42 Fenerbahçe Beko'da mutlu son: Wade Baldwin!
- 22:29 Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Challenger Kupası'nı kazandı
- 22:27 Bilbao 3 maç aradan sonra kazandı
- 22:23 Hentbol Milli Takımımız, Romanya engelini aşarak 3. tura yükseldi
- 22:12 Roma 3 puanı hatırladı
- 21:56 Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu
- 21:47 39'luk Giroud, Marsilya'yı yıktı
- 21:47 Deniz Öncü, Moto2 Brezilya yarışını 20. sırada bitirdi
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Arbeola'dan üst üste kritik zaferler!
Diego Simeone: "Hakem bir bahane değil!"
Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!
Inter cepten yemeye devam ediyor!
Roma 3 puanı hatırladı
39'luk Giroud, Marsilya'yı yıktı
Freiburg, geriden gelip kazanmasını bildi
Manchester City, kupayı Arsenal'in elinden aldı!
PSV'den şampiyonluk ilanına erteleme!
Bruno Saltor: ''Çok acı verici''
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17