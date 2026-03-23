Fenerbahçe'de Nelson Semedo alarmı!

Nelson Semedo, Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklarla 13 maç kaçırarak önceki yılların aksine dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

calendar 23 Mart 2026 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 10:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nelson Semedo'nun sakatlık performansı dikkat çekti.

Portekizli sağ bek, sarı-lacivertli formayla bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 13 maçta forma giyemedi. Bu tablo, tecrübeli oyuncunun geçmiş yıllardaki istatistikleriyle büyük bir tezat oluşturdu.

BÜYÜK FARK ORTAYA ÇIKTI

32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önceki 5 yıllık süreçte toplam sadece 19 maç kaçırmıştı. Ancak bu sezon tek başına 13 maçta görev alamaması dikkat çekti.

PERFORMANSI

Nelson Semedo, bu sezon Süper Lig'de 19 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
