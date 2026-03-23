Tarık Biberovic: "İdolüm Hz. Muhammed"

calendar 23 Mart 2026 10:46
Fotoğraf: AA
Tarık Biberovic: 'İdolüm Hz. Muhammed'
Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Tarık Biberovic, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekibin Boşnak asıllı Türk basketbolcusu, ilk olarak Belgrad'da 16 yaşındayken katıldığı bir turnuvadaki performansıyla adından söz ettirmişti.

Biberovic, sonrasında Fenerbahçe Beko'ya gelişine kapı açıldığı belirterek "O dönem çoğu zaman basketbolcuları Balkanlar'dan alıyorlardı. Benim o dönemde şansım, menajerimin Zeljko Obradovic ile çalışmasıydı. Bunun üzerine Fenerbahçe A takımı ile idmanlar yaptık ve Zeljko hocanın gözüne girebilmeyi başarabildik, onun sayesinde burada kalabildim" dedi.

"BİZİM DEDELERİMİZ TÜRK"

Fenerbahçe ile tanışıklığının oldukça eskiye dayandığını belirten başarılı forvet şöyle devam etti:

"Aradan geçen 9 yıla baktığımda Fenerbahçe'ye iyi ki gelmişim diyorum tabii ki. Bu topraklara geri dönmek kitabımızda vardı. Kadere inanan bir insanım. Zaten bizim dedelerimiz Türk asıllı aslında. Savaş sonrası Novi Pazar'a gidiyorlar. O yüzden sahiplendim ve gururla bunu temsil ediyorum.

Mirsad Türkcan bu takımın efsanesiydi. Kendisi Fenerbahçe'de oynadığı için Novi Pazar'da böyle bir büyüklük vardı zaten. Novi Pazar ile Fenerbahçe arasında futbolda da bir bağ var eskiye dayanan. 13-14 yaşında üzerimde kocaman bir Fenerbahçe ceketi bulunan fotoğraflarım vardı. Şimdi artık Fenerbahçe'ye tamamen bağlandım, futbol ve voleyboldaki maçlarını da takip ediyorum".

"BİZ ALLAH YOLUNDA GİDİYORUZ; İDOLÜM HZ. MUHAMMED"

Biberovic, "İdolüm Hz. Muhammed diyorsun. Bu inancının manevi gücünün sahadaki performansını artırdığını düşünüyor musun?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Biz Allah'ın yolundan, Peygamberimizin izinden giden bir Müslümanız. Beni kim tanıyorsa bunu biliyor zaten. Hiçbir şeyden korkmuyoruz Allah dışında, bana özgüvenimi soğukkanlılığımı sağlayan şey de bu zaten. Kitabımızda ne yazıyorsa öyle olacak."

"KARAKTERİM, SAYGIMLA MİLLİ FORMAYI TAŞIYORUM"

Türk Milli Takımı'nda oynaması ile ilgili hislerini Biberovic şöyle anlattı:

"16-17 yaşındayken geldim buraya. Bütün hayatımı burada öğrendiğimi, burada büyüdüğümü yani burada olgunlaştığımı anladım. Hayatımdaki en önemli anılar burada oluştu. O yüzden beni buraya bağlayan şeyler daha büyük. O yüzden olabildiği kadar en iyi şekilde bu ülkeyi temsil etmeye çalışıyorum. Karakterimle, saygımla, neyim varsa oynadığımda hepsini ortaya koymak istiyorum."

