22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Göztepe ve Galatasaray'dan Avrupa'da çifte kupa!

Challenger Cup 2025–2026 sezonunda Galatasaray erkeklerde, Göztepe ise kadınlarda şampiyon olarak Türk sutopunda tarihi bir başarıya imza attı.

calendar 23 Mart 2026 00:06 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 01:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe ve Galatasaray'dan Avrupa'da çifte kupa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Su topunda temsilcilerimiz göğsümüzü kabarttı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da oynanan 8'li Final etabında gösterdiği üstün performansla turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak namağlup şekilde şampiyon oldu.

Finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas takımını 13–11 mağlup ederek kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

Kadınlar kategorisinde ise Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Malta'da oynanan Final Four etabında namağlup performansını sürdürerek şampiyonluğa ulaştı.

Yarı finalde Portekiz temsilcisi C.F. Portuense'yi 25–3 gibi farklı bir skorla geçen İzmir ekibi, finalde Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 16-7 skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.

''TÜRK SU TOPU'NUN YÜKSELİŞİNİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ''

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol yaptığı açıklamada, "Ülkemizi gururlandıran Galatasaray SK ve Göztepe Kadın Sutopu Takımımızı yürekten tebrik ediyor; bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Türk sutopunun uluslararası alandaki yükselişinin artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.