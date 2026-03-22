22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
2-046'
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-259'
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-035'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Fenerbahçe'nin potansiyel transferi Adem kayıplarda

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka'nın altyapısından çıkarak Fenerbahçe ile sezon sonu için anlaşan Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'da son haftalarda forma şansı bulamıyor.

calendar 22 Mart 2026 15:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon altyapıdan çıkarak kısa sürede gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt son maçlarda takımında süre almakta sıkıntı yaşadı.

Karşıyaka'da 8 as futbolcunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla bulduğu şansı iyi değerlendiren Adem, profesyonel olur almaz ilk 11'de forma giyerek parladı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

İzmir ekibinde ilk yarının son 5 maçında 11'de görev yapan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1 gol, 2 asistle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Maribor'u peşine taktı. Trabzonspor'un 600 bin Euro önerdiği, 750 bin Euro'ya kadar çıkan Sloven ekibi Maribor'un kapısından dönen Adem, şubat ayında 500 bin Euro bonservis, sonraki transferinden yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı Fenerbahçe'ye imza attı.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisinin ilk taksidini Karşıyaka'ya öderken, haziran ayından itibaren yeni takımına katılacak genç futbolcu son haftalarda takımında formaya hasret kaldı. U19 Milli Takımı'nda olduğu için Karşıyaka'nın Afyonspor ve İzmir Çoruhlu FK maçlarında oynayamayan genç oyuncu, ardından formasını 3 aylık hak mahrumiyeti cezası bitip takıma geri dönen Erhan Öztürk'e kaptırdı.

U19'DA BU KEZ YOK

Milli takım dönüşü Nazillispor deplasmanında son 30 dakika, Altay derbisinde de son 7 dakikada oyuna girebilen Adem, Uşakspor deplasmanında ise kulübede oturdu.

Son Ayvalıkgücü Belediyespor maçında haftalar sonra 11'e dönen Adem ilk 45 dakika sonrası devre arasında oyundan alındı. Kaf-Kaf'taki iyi performansı sonrası bu sezon daha önce iki kez U19 Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu, ay-yıldızlıların 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için İstanbul'da toplanan aday kadrosunda da yer almadı.

Adem, takımı Karşıyaka'yla ligde çarşamba günü oynanacak Denizli İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.