Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2026

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler uygulaması her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemdeki yerini aldı. Tatil sürecinde hangi yolların ücretsiz olacağı ve uygulamanın süresi araştırılıyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan duyurular doğrultusunda sürücüler planlarını netleştiriyor. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar için bu bilgiler büyük önem taşıyor. İşte, ücretsiz geçişe dair detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.



Karar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz sağlanacak. Şehir içi ulaşımda ise ücretsiz seyahat dönemi 20 Mart Cuma günü başlayacak.



Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek. Bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.