Haber Tarihi: 20 Mart 2026 10:37 -
Güncelleme Tarihi:
20 Mart 2026 10:37
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2026
Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Resmi açıklamalar doğrultusunda belirli güzergahlar bayram süresince ücretsiz olarak hizmet veriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile bazı köprüler bu kapsamda yer alıyor. Uygulamanın başlangıç ve bitiş saatleri ise seyahat planı yapanlar için önem taşıyor.
Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler uygulaması her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemdeki yerini aldı. Tatil sürecinde hangi yolların ücretsiz olacağı ve uygulamanın süresi araştırılıyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan duyurular doğrultusunda sürücüler planlarını netleştiriyor. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar için bu bilgiler büyük önem taşıyor. İşte, ücretsiz geçişe dair detaylar...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Karar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz sağlanacak. Şehir içi ulaşımda ise ücretsiz seyahat dönemi 20 Mart Cuma günü başlayacak.
Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek. Bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.
