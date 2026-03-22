Alperen Şengün double double yaptı, Houston kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Miami Heat'i 123-122 yendi.
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribauntla takımının sezonun 43. galibiyetinde rol oynadı.
Rockets'ta Kevin Durant 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Amen Thompson 24 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı.
Heat'te Bam Adebayo 32 sayı, 21 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.
Tyler Herro 25, Simone Fontecchio 21 ve Pelle Larsson'un 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Miami Heat, sezonun 33. mağlubiyetini yaşadı.
ADEM BONA, 76ERS'I GALİBİYETE TAŞIDI
Delta Center'da oynanan mücadelede, Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı 126-116 mağlup etti.
76ers'ta Adem Bona, 16 sayı 5 ribauntla oynadı. Quentin Grimes 25 sayı atarken ve VJ Edgecombe 22 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.
Jazz'da Ace Bailey 25 sayıyla oynarken, Kennedy Chandler 19, Cody Williams ve Elijah Harkless 15'er sayıyla maçı tamamladı.
ÖMER FARUK YURTSEVENLİ WARRIORS KAYBETTİ
State Farm Arena'da Atlanta Hawks'a konuk olan Golden State Warriors, karşılaşmayı 126-110 kaybetti.
Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı, 1 asist ve 4 ribauntla maçı tamamlarken De'Anthony Melton 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Hawks'ta Dyson Daniels 28, 7 ribauntla oynarken CJ McCollum 23 sayı attı.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17