22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
12:00
22 Mart
Como-Pisa
13:30
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
13:15
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
12:30
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
14:00
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Alperen Şengün double double yaptı, Houston kazandı!

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Miami Heat'i 123-122 yendi.

calendar 22 Mart 2026 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Miami Heat'i 123-122 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribauntla takımının sezonun 43. galibiyetinde rol oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Amen Thompson 24 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı.

Heat'te Bam Adebayo 32 sayı, 21 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Tyler Herro 25, Simone Fontecchio 21 ve Pelle Larsson'un 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Miami Heat, sezonun 33. mağlubiyetini yaşadı.

ADEM BONA, 76ERS'I GALİBİYETE TAŞIDI 

Delta Center'da oynanan mücadelede, Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı 126-116 mağlup etti.

76ers'ta Adem Bona, 16 sayı 5 ribauntla oynadı. Quentin Grimes 25 sayı atarken ve VJ Edgecombe 22 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Jazz'da Ace Bailey 25 sayıyla oynarken, Kennedy Chandler 19, Cody Williams ve Elijah Harkless 15'er sayıyla maçı tamamladı.

ÖMER FARUK YURTSEVENLİ WARRIORS KAYBETTİ 

State Farm Arena'da Atlanta Hawks'a konuk olan Golden State Warriors, karşılaşmayı 126-110 kaybetti.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı, 1 asist ve 4 ribauntla maçı tamamlarken De'Anthony Melton 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Hawks'ta Dyson Daniels 28, 7 ribauntla oynarken CJ McCollum 23 sayı attı.

SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.